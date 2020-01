Verotika: nuovo trailer e poster dell'antologia horror di Glenn Danzig

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

I fumetti "Verotik" diventano un lungometraggio horror a episodi diretto dal musicista Glenn Danzig.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il musicista Glenn Danzig ha adattato i suoi fumetti horror "Verotik" in un'antologia per il grande schermo dal titolo Verotika. Glenn Danzig è noto per essere stato il cofondatore della horror punk band Misfits, e per aver poi fondato un gruppo heavy metal dal nome Danzig.

Glenn Danzig ha cominciato a pubblicare i fumetti "Verotik nel 1994", si tratta di fumetti horror con contenuti sessuali e caratterizzati per lo più da letali e discinte femme fatale, elementi che ritroviamo nel film.

Gli episodi dell'antologia includono: "The Albino Spider of Dajette", "Change of Face" (ispirato al film "Occhi senza volto" di Georges Franju), "Drukija Contessa of Blood" e "Morella".

Il film è interpretato da Rachel Alig, Alice Haig, Natlia Borowsky, Sean Kanan, Scotch Hopkins, Ashley Wisdom e Kayden Kross.

"Verotika" è stato girato principalmente nel distretto di Skid Row di Los Angeles per risparmiare sui costi di produzione, che sono stati stimati in un milione di dollari. L'attore Scotch Hopkins ha impiegato 8 ore al giorno in sala trucco per "indossare" il make-up speciale che lo trasformava nell'Albino Spider.

Il film è stato paragonato per la sua comicità involontaria al cult Room di Tom Wiseau recentemente omaggiato nel film The Disaster Artist di James Franco. A questo proposito dopo una proiezione Danzig ha voluto ribadire, a scanso di equivoci, che non è mai stata sua intenzione realizzare una commedia horror.

Ricordiamo che uno dei fumetti della serie "Verotik", Grub Girl, è stato già adattato in un film hard con Brittney Skye ed Eva Angelina.

Cleopatra Entertainment ha fissato l'uscita americana di "Verotika" al 25 febbraio.