Morbius: Jared Harris smentisce una teoria dei fan sul suo personaggio

Jared Harris non rivela chi interpreta in "Morbius", ma smentisce una teoria dei fan cominciata a circolare dopo il primo trailer.

Il trailer di Morbius ha svelato una connessione con Spider-Man attraverso un "cameo" dell'Avvoltoio di Michael Keaton, che giunge in soccorso del Morbius di Jared Leto lasciando intravedere all'orizzonte un potenziale futuro per i Sinistri Sei.

La possibilità di un futuro coinvolgimento dei Sinistri Sei nell'universo condiviso di antieroi Marvel creato da Sony le lanciato dal film Venom non è stato smentito, è stata invece recentemente smentita una voce che riguarda il personaggio di Jared Harris nel film descritto solo come mentrore di Morbius.

Il sito Variety riporta una smentita dell'attore Jared Harris riguardo ad un suo potenziale ruolo nel film "Morbius" di Otto Octavius aka Dottor Octopus nei fumetti leader dei Sinistri Sei.

No. Adoro l'immaginazione dei fan, è emozionante per me pensare all'immaginazione dei fan. Ma no, non è così.