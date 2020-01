Birds of Prey: nuovi spot tv rivelano il costume di Cacciatrice

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Harley Quinn torna al cinema il 6 febbraio 2020 con con il team delle Birds of Prey.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) arriva nei cinema il prossimo 6 febbraio, e per ingannare l'attesa Warner Bros ha reso disponibili due nuovi spot televisivi che ci mostrano quanto il costume di Cacciatrice sia fedele a quello del personaggio originale dei fumetti.

I nuovi spot televisivi ci permettono di dare un nuovo fugace sguardo al costume di Cacciatrice che oltre alla colorazione (viola e nero) rivela anche la giacca e naturalmente l'immancabile maschera (all'appello manca solo il mantello mostrato in una recente locandina che trovate in coda all'articolo).

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

La Cacciatrice del film "Birds of Prey", interpretata da Mary Elizabeth Winstead è Helena Bertinelli, terzo alter ego dell'antieroina dopo l'esordio come la supercriminale Paula Brooks, diventata in seguito Tigress e la seconda incarnazione Helena Wayne, figlia di Batman e Catwoman. Nei fumetti Helena Bertinelli è una spietata vigilante figlia di una famiglia mafiosa italoamericana in cerca di vendetta per lo sterminio dei suoi cari. Il rapporto tra lei e Batman è all'insegna del "vivi e lascia vivere" con il Crociato Incappucciato che le permette di "operare" a Gotham poiché Helena non è un'assassina a sangue freddo, ma ha una motivazione che ricorda da vicino quella che spinge Batman. Il personaggio è apparso per la prima volta nell'albo "Sensation Comics #68" del 1947. La versione del personaggio di Mary Elizabeth Winstead è la seconda incarnazione live-action dopo quella di Helena Kyle interpretata da Ashley Scott nella serie tv "Birds of Prey" del 2002, cancellata dopo una sola stagione.

Fonte: Heroic Hollywood