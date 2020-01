Eternals: nuove foto dal set del film Marvel

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Gli Eterni debuttano nell'Universo Cinematografico Marvel con un film dal cast stellare.

Trapelate su Twitter alcune nuove foto del set del film Eternals che si sta attualmente girando nel Regno Unito. Le nuove immagini set ci offrono un assaggio della relazione tra la Sersi di Gemma Chan e il Dane Whitman di Kit Harington (confermata da un bacio tra i due). Inoltre abbiamo un primo sguardo al Kingo di Kumail Nanjiani, nei fumetti maestro spadaccino nonché star del cinema e alla Sprite di Lia McHugh, il personaggio nei fumetti è un ragazzo (non un ragazza) esperto nella manipolazione della materia e star televisiva.

Gli Eterni nei fumetti sono descritti come una derivazione del processo evolutivo che ha creato la vita senziente sulla Terra. Creatori degli Eterni sono gli alieni Celestiali che crearono gli Eterni come difensori della Terra, il che porta all'inevitabilità della guerra contro le loro controparti malvagie note come i Devianti. Gli Eterni sono stati creati da Jack Kirby e hanno fatto la loro prima apparizione nell'albo "The Eternals # 1" del luglio 1976.

Per quanto riguarda la Sersi di Chan, l'incarnazione cinematografica sarà fedele ai fumetti. Sersi ha sviluppato una profonda empatia con gli esseri umani e ama frequentare la Terra. Capace di manipolare molecole e atomi ad altissimo livello, Sersi nei fumetti è diventata un Avenger dopo che Captain America le ha chiesto di trasmutarlo in un adolescente per una missione sotto copertura.

Il Dane Whitman di Harrington nei fumetti è discendente dell'originale Cavaliere Nero nonché nipote del supercattivo Black Knight. Dopo aver ereditato una spada mistica colpita da una maledizione prende il nome di Cavaliere Nero per ripristinarne l'onore. Nei fumetti diventa membro degli Avengers nello stesso periodo di Sersi con i due che hanno un'appassionata relazione che includerà anche lo stringere un legame mentale mistico.







Kit Harington kisses Gemma Chan on set of Marvel’s ‘Eternals’ https://t.co/aWGMgBCbiE pic.twitter.com/FZa4clRn30

— Page Six (@PageSix) January 20, 2020



Kit and Gemma on Eternals set shooting as Dane and Sersi pic.twitter.com/2dOxg3Q1lZ

— Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) January 18, 2020



Gemma Chan, Kumail Nanjiani, and Lia McHugh pictured on set of Marvel’s Eternals pic.twitter.com/pcqFYZCkVn

— Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) January 18, 2020



Kumail Nanjiani pictured on set of Marvel’s Eternals pic.twitter.com/TrWMW19MQ3

— Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) January 18, 2020

Fonte: ComicBook