Red Notice: riprese in corso del film Netflix con The Rock

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Dwayne Johnson nel suo primo film Netflix diretto dal regista di "Una spia e mezzo" e "Skyscraper".

Un post pubblicato sull'account ufficiale Instagram di Dwayne Johnson ha confermato che sono in corso le riprese della commedia d'azione Red Notice, primo film Netflix del divo Dwayne "The Rock" Johnson che ha anche confermato i casting di Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Il film segna una reunion di The Rock con il regista Rawson Marshall Thurber e The Rock (dopo il divertente "Una spia e mezzo" e il deludente "Skyscraper"), ma anche con Gal Gadot (insieme nel cast di di "Fast & Furious 5") e con Ryan Reynolds che ha interpretato un cameo esteso nello spin-off "Hobbs & Shaw".

A seguire il commento al post su Instagram di Johnson che include un accenno alla trama.

The Rock. Primo giorno di riprese del nostro Red Notice è ufficialmente iniziato per @Netflix. Io e i miei amici @vancityreynolds e @gal_gadot siamo in viaggio. Nel mondo del crimine internazionale un RED NOTICE emesso dall'Interpol è un allarme globale per dare la caccia e catturare i più ricercati al mondo. Il più grande ladro d'arte del mondo. Il più grande segugio del mondo. Il più grande truffatore del mondo. #REDNOTICE♟💎 #Netflix

Prima di approdare su Netflix il film era in sviluppo alla Universal che ha respinto la sceneggiatura di Rawson Marshall Thurber. con un budget di 160 milioni di dollari, "Red Notice" diventerà il film più costoso di sempre per il colosso streaming con 20 milioni a testa per i compensi di Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da therock (@therock) in data: 20 Gen 2020 alle ore 10:02 PST

Fonte: Screenrant