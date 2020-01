Killers of the Flower Moon: DiCaprio conferma il casting di Robert De Niro

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Leonardo DiCaprio conferma che affiancherà Robert De Niro nel prossimo film di Martin Scorsese.

Reduce dalle 10 nomination all'Oscar per The Irishman, il regista Martin Scorsese è già al lavoro sul suo prossimo film, Killers of the Flower Moon, un adattamento del romanzo "Gli assassini della terra rossa" dello scrittore e giornalista David Grann.

Durante i recenti Screen Actors Guild Awards, Leonardo DiCaprio ha consegnato un premio alla carriera a Robert De Niro e per l'occasione ha confermato che lui e De Niro reciteranno insieme nel prossimo film di Scorsese.

Ho imparato così tanto da entrambi. Sono fortunato a chiamarli collaboratori, Bob da Voglia di ricominciare e Marty da Gangs of New York. E dopo 30 anni, lavorare di nuovo al fianco di Bob nel film drammatico di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, è un vero onore.

"Killers of the Flower Moon" racconta la storia degli omicidi Osage degli anni '20, quando diversi nativi americani della nazione Osage furono uccisi dopo che furono scoperti depositi di petrolio sotto la loro terra in Oklahoma. Gli omicidi portano l'FBI di recente formazione nello stato ad indagare. Il film di Scorsese inizierà le riprese in Oklahoma questa primavera, con una sceneggiatura di Eric Roth (A Star Is Born, Forrest Gump).

Lavoro con Eric Roth sulla sceneggiatura ormai da alcuni anni...stiamo riscrivendo questa sceneggiatura e la stiamo ristrutturando, ripensandola. Perché è conveniente fare una sorta di romanzo poliziesco, ma sappiamo tutti di cosa si tratta. Quindi voglio esplorare qualcos'altro, la natura di un intero modo di pensare che è complice del genocidio. E' un modo di disumanizzare le persone. Sono stato in Oklahoma circa sei settimane fa e alla fine, come mi hanno detto all'Osage, alla fine è di avidità che si tratta.

DiCaprio e De Niro hanno recitato insieme per la prima volta in Voglia di ricominciare del 1993. DiCaprio girerà il suo primo film con Scorsese nove anni dopo nel film Gangs of New York. Due anni dopo Scorsese vuole DiCaprio nel ruolo di Howard Hughes nel film biografico The Aviator; seguiranno il dramma crime The Departed, il thriller psicologico Shutter Island e la commedia biografica The Wolf of Wall Street.

