The Rhythm Section: nuovo trailer dello spy-thriller con Blake Lively

Di Pietro Ferraro martedì 21 gennaio 2020

Blake Lively è una donna in cerca di vendetta per la morte della sua famiglia.

Paramount Pictures ha rilasciato un trailer finale dello spy-thriller con vendetta The Rhythm Section che vede protagonista Blake Lively nei panni di una donna in verca di vendetta per la morte della sua famiglia.

Blake Lively recita nel ruolo di Stephanie Patrick, una donna comune che imbocca un percorso di autodistruzione dopo che la sua famiglia è stata tragicamente uccisa in un incidente aereo. Quando Stephanie scopre che l'incidente non è stato un incidente, entra in un mondo oscuro e complesso per cercare vendetta sui responsabili e trovare la propria redenzione.

Il cast include anche Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella, Daniel Mays, Geoff Bell, Richard Brake, Raza Jaffrey, Tawfeek Barhom e David Duggan.

Il film è basato sul primo di una serie di quattro romanzi dello scrittore Mark Burnell, che includono anche Chameleon (2001), Gemini (2003) e The Third Woman (2005). Burnell ha anche curato la sceneggiatura del film che è diretto dal regista Reed Morano ("The Handmaid’s Tale").

Il film è prodotto da Michael G Wilson e Barbara Broccoli di EON Productions, che hanno prodotto gli ultimi otto film di Bond (SPECTRE, Skyfall, Quantum of Solace, Casinò Royale, Die Another Day, Il mondo non basta, Il domani non muore mai, GoldenEye), produrranno. Greg Shapiro (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) e lo scrittore / sceneggiatore Mark Burnell sono i produttori esecutivi.

"The Rhythm Section" uscirà nei cinema americani il 31 gennaio 2020.

Fonte: Collider