Matrix 4, Hugo Weaving NON tornerà nei panni dell'Agente Smith: "Ecco il motivo"

Di Federico Boni martedì 21 gennaio 2020

Grave assenza sul set di Matrix 4.

Niente 4° capitolo di Matrix per Hugo Weaving, storico Agente Smith nella trilogia originale, come confessato dall'attore australiano al magazine Time Out.

È un peccato, ho avuto questa offerta per The Visit (spettacolo teatrale, ndr) e subito dopo l'offerta per il nuovo The Matrix, quindi sapevo che sapevo che sarebbe successo ma non avevo le date di programmazione. Pensavo di poter fare entrambe le cose, ci sono volute otto settimane per capire le date effettive. Mi sono trattenuto dall'accettare il ruolo di The Visit, ero in contatto con la regista Lana Wachowski, che alla fine ha deciso che le date non avrebbero funzionato, quindi abbiamo trovato una data e poi lei ha cambiato idea.

The Visit andrà in scena al National Theatre di Londra tra venerdì 31 gennaio e il 13 maggio. In quel lasso di tempo, in sostanza, il set di Matrix 4 andrà ad animarsi. Lambert Wilson dovrebbe tornare negli abiti del Merovingio. Se così fosse ritroverebbe Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, oltre ai nuovi arrivati Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II, che si dice potrebbe interpretare un ​​giovane Morfeo.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura insieme a Aleksander Hemon e David Mitchell. I tre film precedenti - The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) e The Matrix Revolutions (2003) - hanno guadagnato oltre 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Matrix Revolutions è stato anche il primo film in assoluto a essere distribuito simultaneamente in tutti i principali Paesi alla stessa ora in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net