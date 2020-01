Gretel & Hansel: prima clip della fiaba horror con Sophia Lillis

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Sophia Lillis è Gretel in una nuova e cupa rivisitazione della celebre fiaba dei fratelli Grimm.

Il sito Bloody Disgusting ha segnalato una prima clip di Gretel & Hansel, una cupa rivisitazione della classica fiaba dei fratelli Grimm diretta da Osgood "Oz" Perkins, già regista dell'intrigante horror psicologico a sfondo demoniaco February - L'innocenza del male.

Nella clip vediamo degli affamati Hansel e Gretel che scoprono un banchetto in una casa nel cuore della foresta. Quando cercano di appropriarsi di un po' di cibo, l'intrusione nella casa verrà scoperta.

La trama ufficiale:





Molto tempo fa, in una lontana campagna da favola, una giovane ragazza conduce il suo fratellino in un bosco oscuro in una ricerca disperata di cibo e lavoro, solo per imbattersi in un nesso di terrificante malvagità.

Il cast del film include Sophia Lillis (It, Nancy Drew e il passaggio segreto) come Gretel, Sammy Leakey come Hansel, Alice Krige (The OA, Star Trek: Primo Contatto), Jessica De Gouw (Underground, Arrow) e Charles Babalola (Black Mirror, The Legend of Tarzan). Il regista Osgood Perkins dirige da una sceneggiatura di Rob Hayes. Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger producono il film insieme ai produttori esecutivi Sandra Yee Ling e Macdara Kellehe.

Per quanto riguarda gli adattamenti della versione dei Grimm ricordiamo il corto animato Babes in the Woods prodotto da Walt Disney del 1932; una versione mediometraggio live-action del 1983, con un cast di attori asiatici, realizzata da Tim Burton nel periodo in cui il regista lavorava alla Disney e una versione horror italiana del 1988 del regista Giovanni Simonelli, in cui la storia viene stravolta per ambientarla ai giorni nostri con vendicativi spettri di bambini finiti in un giro di trafficanti di organi. Gli adattamenti più recenti della storia ne hanno enfatizzato gli elementi horror, come nella versione coreana del 2007, nel sottovalutato action-horror del 2013 Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe con Jeremy Renner e Gemma Arterton e nel parodistico Hansel e Gretel la strega della foresta nera, con Lara Flynn Boyle nei panni di una moderna strega che attira ragazzotti ignari spacciando una nuova varietà di marijuana.