No Time to Die: nuovo spot tv e immagini ufficiali di Bond 25

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Il 9 aprile 2020 l'iconico James Bond torna in azione in "No Time to Die", venticinquesimo film di 007.

Universal Pictures ha reso disponibili una serie di nuove immagini di No Time to Die, il 25° film di James Bond per quella che viene annunciata come l'ultima volta di Daniel Craig nei panni dell'iconico 007.

Il regista Cary Fukunaga appare nelle nuove immagini insieme a Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Rory Kinnear e Ramy Malek.

"No Time to Die" trova Bond che si è ritirato e vive in Giamaica quando una vecchia conoscenza lo rintraccia e lo catapulta in una nuova pericolosa missione. Si tratta del vecchio amico della CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) che gli chiede aiuto per salvare uno scienziato rapito (David Dencik). Questo porta Bond a Cuba, dove segue le tracce del misterioso cattivo sfigurato Safin di Rami Malek, che qualcuno ipotizza potrebbe essere l'iconico Dr. No.

La produttrice Barbara Broccoli parlando con Entertainment Weekly ha accennato ad una crisi nella relazione tra Bond e la Madeleine Swann di Léa Seydoux.

Ha deciso di provare ad avere una vita normale con Madeleine...e poi crede di essere stato tradito da lei.

"No Time to Die" vedrà anche il ritorno di Christoph Waltz nei panni di Ernst Stavro Blofeld, catturato alla fine di Spectre e attualmente rinchiuso nella prigione di Belmarsh, da cui sembra sia ancora segretamente in contatto con la sua organizzazione, come ha confermato Broccoli.

Il film presenta anche il ritorno di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rory Kinnear che riprendono i ruoli di "M", Moneypenny, "Q" e Bill Tanner, insieme ai nuovi arrivati ​​Ana de Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Dali Benssalah e Billy Magnussen.

"No Time to Die" arriva nei cinema italiani l'8 aprile 2020.







Rami Malek è Safin in #NoTimeToDie. Siete pronti a vederlo in azione dal 9 aprile al cinema? pic.twitter.com/fCiB8bBs3u

— Universal Pictures (@UniversalPicsIt) January 6, 2020



„I don’t even know what my character’s final name is in this movie. No, I’m pretty sure it’s Safin. It is...” Rami Malek in @EW Zie hier: https://t.co/8xqQvk97VW #NoTimetoDie #BOND25 pic.twitter.com/X9dA2Zqs99

— Bond Blog (@bondblog) January 21, 2020

Fonte: Collider