Spenser Confidential: trailer del film d'azione con Mark Whalberg

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Mark Wahlberg e il regista Peter Berg ancora insieme per la commedia d'azione "Spenser Confidential" su Netflix dal 6 marzo 2020.

Disponibile un primo trailer di Spenser Confidential, poliziesco d'azione a tinte comedy che vede riuniti il regista Peter Berg e l'attore Mark Wahlberg per la loro quinta collaborazione dopo le storie vere Lone Survivor, Deepwater - Inferno sull'oceano e Boston - Caccia all'uomo e il confusionario action Red Zone - 22 miglia di fuoco, il più deludente dei quattro.

La trama segue Spenser (Mark Wahlberg), un ex poliziotto noto per aver creato problemi piuttosto che risolverli, che è appena uscito di prigione e sta lasciando Boston per sempre. Ma prima decide di aiutare il suo vecchio allenatore di boxe e mentore, Henry (Alan Arkin), con un promettente dilettante di nome Hawk (Winston Duke), un combattente MMA sfacciato e senza fronzoli convinto che sarà un avversario più duro di quanto non sia mai stato Spenser. Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, recluta Hawk e la sua sboccata ex fidanzata Cissy (Iliza Shlesinger), per aiutarlo a indagare e consegnare i colpevoli alla giustizia.

Il cast è completato Bokeem Woodbine, Marc Maron. Austin Post, Cassie Ventura, James DuMont, Michael Gaston, Colleen Camp, Rebecca Gibel as Mrs. Boylan, Big Shug e Donald Cerrone.

Lo Spenser di Wahlberg è ispirato a "Robert B. Parker's Wonderland", un romanzo del 2013 dello scrittore e giornalista Ace Atkins che utilizza il famoso personaggio creato dallo scrittore Robert B. Parker (1932-2010) protagonista di 40 romanzi e un serie tv poliziesca.

Berg e Wahlberg per questa nuova collaborazione hanno scelto Netflix che presenterà il film in anteprima il 6 marzo 2020.

