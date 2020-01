The Karate Kid diventa un musical di Broadway

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 gennaio 2020

Dopo "Ritorno al futuro" e "Beetlejuice" un altro classico degli anni ottanta approda a Broadway.

Il classico del 1984 Per vincere domani - The Karate Kid approderà sul palcoscenico di Broadway in forma di musical adattato per l'occasione dallo sceneggiatore originale del film, Robert Mark Kamen.

Kinoshita Group, Kumiko Yoshii e Michael Wolk produrranno la produzione teatrale per la quale Kamen sta scrivendo il libretto mentre Drew Gasparini sta scrivendo musica e testi.

Mai nei miei sogni più sfrenati ho pensato che questo piccolo film avrebbe unito diverse generazioni come ha fatto. E al di là dei miei sogni più sfrenati ho pensato a ciò che è iniziato come una lettera d'amore per la mia devozione per il Karate di Okinawa e l'uomo che me lo ha insegnato sarebbe diventato un musical di Broadway in piena regola. Ma eccolo qui. Eccomi qui. E qui spera che ciò che arriva sul palco porti la stessa gioia e rilevanza che il Karate Kid ha portato a innumerevoli ragazzini e ai loro genitori negli ultimi 35 anni. Robert Mark Kamen

Alla regia ci sarà il giapponese Amon Miyamoto, le coreografie saranno a cura di Keone e Mari Madrid mentre la scenografia sarà del vincitore del Tony Derek McLane ((Broadway’s Moulin Rouge!).

Sono stato ispirato a fare un adattamento teatrale di The Karate Kid perché racconta una storia di cui abbiamo bisogno in questa epoca di divisione mentre la nostra società diventa sempre più globalizzata. La dolce contraddizione di The Karate Kid è che la vera natura del karate è, come dice lo spettacolo, "non per attaccare". Non fare del male, non vincere, ma lasciare che energie opposte si manifestino e giungano con grazia alla conclusione che permette dignità e rispetto per tutti. Amon Miyamoto

Il film originale del 1984, interpretato da Ralph Macchio, Noriyuki “Pat” Morita, Elisabeth Shue, Martin Kove e William Zabka, ha generato quattro sequel, una serie televisiva animata, un reboot con Jackie Chan e la serie per il web Cobra Kai con Macchio e Zabka.

Per Vincere Domani - The Karate Kid è l'ultimo di una lista di film a fruire di revival formato musical di Broadway dopo Ritorno al futuro, Beetlejuice, Tootsie, Mrs. Doubtfire. Sono in fase di sviluppo anche produzioni teatrali de "il diavolo veste Prada", "Flamingo Kid", "Bull Durham" e "A cena con gli amici".

Fonte: Deadline