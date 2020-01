Stasera in tv: "American Assassin" su Rai 2

Rai 2 stasera propone American Assassin, thriller d'azione del 2017 diretto da Michael Cuesta e interpretato da Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan e Taylor Kitsch.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Dylan O'Brien: Mitch Rapp

Michael Keaton: Stan Hurley

Sanaa Lathan: vicedirettore Irene Kennedy

Shiva Negar: Annika Ogden

Taylor Kitsch: Ronnie 'Ghost'

David Suchet: direttore Thomas Stansfield

Navid Negahban: Behurz

Scott Adkins: Victor

Mohammad Bakri: Ashani

Shahid Ahmed: Adnan Al-Mansour

Doppiatori italiani

Davide Perino: Mitch Rapp

Luca Biagini: Stan Hurley

Laura Romano: vicedirettore Irene Kennedy

Domitilla D'Amico: Annika Ogden

Simone D'Andrea: Ronnie 'Ghost'

Gianni Giuliano: direttore Thomas Stansfield

Riccardo Rossi: Victor

Dario Penne: Ashani

Edoardo Stoppacciaro: Adnan Al-Mansour





La trama

Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan O'Brien) è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton) lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa.





Il nostro commento

Il giovane talento Dylan O'Brien lanciato dalla serie tv Teen Wolf e dal ruolo di Thomas nella trilogia The Maze Runner affronta il suo primo ruolo da protagonista assoluto nei panni dell'operativo anti-terrorismo della CIA Mitch Rapp, personaggio creato dallo scrittore Vince Flynn. Il regista Michael Cuesta (La regola del gioco) affronta la parte "action" del film senza particolari guizzi mentre il volenteroso e talentuoso O'Brien appare troppo acerbo per il ruolo, e non basta l'affiancargli un veterano come Michael Keaton che con una caratterizzazione di alto profilo mette ancor più in luce le mancanze del giovane co-protagonista.

American Assassin ricorda un po' lo spin-off The Bourne Legacy con Jeremy Renner, tutto è svolto con rigore e il protagonista ce la mette davvero tutta, ma sono inevitabili paragoni con il Jason Bourne di Matt Damon e tutta una serie di spy-thriller che hanno fatto la storia del genere, che finiscono per mettere in risalto elementi che indeboliscono l'intera operazione, vedi una complessiva mancanza di mordente e l'evidente necessità di un regista più esperto.





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo "L'assassino americano" di Vince Flynn. CBS Films ha acquisito i diritti della serie di romanzi di Vince Flynn nel 2008, nove anni dopo la pubblicazione del primo libro "Transfer of Power" edito nel 1999. Dopo l'uscita di nove romanzi di successo che hanno continuato la storia di Mitch Rapp, l'autore nel 2010 ha raccontato le origini di Mitch Rapp e il suo reclutamento nella cia proprio nel libro prequel "L'assassino americano", con il successivo romanzo "Kill Shot" del 2012 che ha colmato il divario tra "L'assassino americano" e il primo romanzo dell'autore, "Transfer of Power", con un secondo romanzo sempre del 2012, "The Last Man", che ha ripreso le fila della storia ai giorni nostri. Vince Flynn è morto nel 2013 dopo una battaglia di tre anni contro un cancro della prostata, con l'autore Kyle Mills che ha proseguito la serie di romanzi di Mitch Rapp.



Il ruolo principale è stato offerto a Chris Hemsworth, ma ha lasciato il ruolo a causa di problemi di pianificazione.



Inizialmente Michael Keaton era preoccupato di interpretare Stan Hurley, che è ritratto come un ex pazzo della CIA. All'inizio l'idea di Keaton non piaceva, a causa delle note opinioni liberali di Keaton. Tuttavia dopo aver letto il romanzo L'assassino americano di Vince Flynn, Keaton ha cambiato idea.



Dylan O'Brien ha vinto la parte di Mitch Rapp, battendo attori più affermati. O'Brien è stato scelto anche nella speranza che l'attore 26enne crescesse in concomitanza il franchise cinematografico previsto. Inoltre, poiché questo film è basato su un romanzo prequel, offriva l'opportunità di partire dall'inizio della carriera di Rapp.



"L'assassino americano" è uno dei quindici romanzi di Vince Flynn ambientati nel mondo dell'antiterrorismo e con protagonista Mitch Rapp. Ogni libro è stato un bestseller del New York Times, i tre volumi più recenti sono stati al numero uno dei bestseller del New York Times e la serie a ottobre 2015 registrava vendite che sfioravano i venti milioni di copie.



Bruce Willis era designato al ruolo di Stan Hurley, il mentore di Mitch Rapp.



La CBS Films ha anche acquistato i diritti cinematografici di "Consent to Kill", l'ottavo libro in ordine cronologico dell'universo di Mitch Rapp.



Attori affermati come Gerard Butler, Colin Farrell e Matthew Fox sono stati considerati per il ruolo di Mitch Rapp.



Antoine Fuqua, Jeffrey Nachmanoff e Edward Zwickera erano originariamente assegnati alla regia in varie fasi di sviluppo del film.



Lo stuntman veterano e il campione del mondo di arti marziali Buster Reeves (istruttore) e Michael Keaton (Stan Hurley) hanno entrambi condiviso il mantello di Batman. Reeves è stato la controfigura per Christian Bale e ha eseguito le scene di stunt e di combattimento di Batman nella trilogia de Il cavaliere oscuro, mentre Keaton ha interpretato il Crociato Incappucciato in Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992).



Le riprese principali si sono tenute a Londra, Roma e Budapest.



La nave della Marina Militare verso la fine del film prende il nome "U.S.S. Flynn", dal nome di Vince Flynn, creatore del personaggio di Mitch Rapp.



Nei libri la ragazza di Mitch Rapp viene uccisa su un volo Pan Am che è stato fatto saltare in aria da un terrorista sopra Lockerbie, in Scozia, il 21 dicembre 1988. Nel film viene invece uccisa sulla spiaggia di Ibiza in Spagna.



Il film costato 33 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 67.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora







Le musiche originali del film sono di Steven Price premiato con un Oscar per la colonna sonora di Gravity. Altri crediti di Price includono musiche per Attack the Block, La fine del mondo, Fury, Suicide Squad e Baby Driver.



1. The Proposal

2. Mitch Rapp

3. Under Surveillance

4. Hurley

5. Plutonium

6. AR Training

7. Mission Aborted

8. The Dogs

9. Annika's Identity

10. I Trusted You

11. I Knew Your Family

12. Animal Spirits

13. Brace For Impact

14. Katrina

