Bob the Musical per Channing Tatum

Di Federico Boni giovedì 23 gennaio 2020

La Disney torna a pescare Bob the Musical.

Channing Tatum produrrà e interpreterà Bob the Musical, commedia musicale che in casa Disney circola dal lontanissimo 2004. Un progetto infinito, che nel corso degli ultimi 16 anni ha coinvolto allo script Michael Chabon, Alan Loeb, Mike Bender (Not Another Teen Movie), John August (Frankenweenie), Lowell Ganz e Babaloo Mandel (City Slickers).

In cabina di regia, invece, si sono avvicendati Mark Waters e Adam Shankman, passando per Phil Lord, Chris Miller e Michel Hazanavicius, premio Oscar con The Artist.

Bob the Musical è la storia di una persona qualunque che, dopo aver subito un colpo alla testa, può improvvisamente sentire le canzoni interiori del cuore di tutti, mentre la sua realtà si trasforma immediatamente in un musical, con suo grande sgomento.

Tatum produrrà il film con la sua Free Association, insieme ai partner Reid Carolin e Peter Kiernan. Anche Tripp Vinson e Chris Bender produrranno il tutto, con Jessica Virtue e Allison Erlikhman in supervisione per la Disney, che è a caccia di un regista.