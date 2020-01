Captain Marvel 2 al cinema nel 2022: trovata la sceneggiatrice

Di Federico Boni giovedì 23 gennaio 2020

Sarà Megan McDonnell a scrivere il 2° capitolo di Captain Marvel.

Captain Marvel, recensione: piacevole digressione in vista di Endgame Brie Larson è Captain Marvel, per questo capitolo che guarda risolutamente ad Endgame. Leggete la nostra recensione L'ufficialità non è ancora arrivata, ma dopo i 1,128,274,794 dollari incassati dal primo capitolo è chiaro che Captain Marvel 2 si farà. Ebbene secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la Disney si sarebbe affidata alla lanciatissima Megan McDonnell, sceneggiatrice della serie WandaVision, per lo script, con l'azione che passerà dagli anni '90 ai giorni nostri.

Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno co-scritto e diretto il film originale, non torneranno in cabina di regia, ma sarebbero in trattative per rimanere nell'universo Marvel grazie ad una nuova serie Disney +. La Marvel spera di trovare una regista donna nel minor tempo possibile, in modo da uscire al cinema nel 2022. Il primo capitolo vide allo script diverse penne, ovvero Nicole Perlman, Meg LeFauve e Geneva Robertson-Dworet, nonché Boden e Fleck.

Confermatissima, ovviamente, Brie Larson. La McDonnell è una sceneggiatrice in ascesa, con WandaVision sua prima creazione, nonché spin-off Marvel che vedrà Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornare nei panni di Wanda Maximoff, in arte Scarlet Witch, e Vision. La serie andrà in onda su Disney +, servizio streaming in arrivo in Italia a metà marzo.