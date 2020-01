Dolittle: featurette in italiano "Cosa pensano gli animali?" e nuova locandina IMAX

Il favoloso Dottor Dolittle di Hugh Lofting torna al cinema il 30 gennaio 2020 con le fattezze di Robert Downey Jr.

Il 30 gennaio arriva nei cinema italiani Dolittle, Il primo film post-Marvel di Robert Downey Jr. che è al contempo un remake del classico Il favoloso dottor Dolittle interpretato da Rex Harrison nel 1967, un reboot del franchise rivisitato in chiave moderna da Eddie Murphy nel 1998 e un nuovo adattamento del libro per bambini "La storia del dottor Dolittle" (1920) di Hugh Lofting.

In attesa che il film arrivi nelle sale, Universal ha reso disponibili due featurette, una sottotitolata in italiano in cui Robert Downey Jr. ci introduce alla galleria di indisciplinati animali co-protagonisti del film, e una seconda in lingua originale in cui vediamo un dietro le quinte con l'attore che tiene delle audizioni con alcuni degli animali he ricordiamo interamente animati al computer.

Per quanto riguarda il cast "umano" al fianco di Downey ci saranno Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, Ralph Ineson, Kasia Smutniak e Carmel Laniado. Mentre il cast di doppiatori originali reclutato per dar voce agli animali include John Cena (Yoshi, l'orso polare), Marion Cotillard (Tutu, la volpe), Ralph Fiennes (Barry, la tigre) Selena Gomez (Betsy, la giraffa), Tom Holland (Jip, il cane), Rami Malek (Chee-Chee, il gorilla), Kumail Nanjiani (Plimpton, lo struzzo), Octavia Spencer (Dab-Dab, l'anatra) ed Emma Thompson (Polynesia, il pappagallo del dottor Dolittle).

A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale realizzata per l'uscita in formato IMAX del film.