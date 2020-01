Caleb: trailer del vampire-horror di Roberto D’Antona

Di Pietro Ferraro giovedì 23 gennaio 2020

Roberto D'Antona regista e protagonista dell'horror con vampiri "Caleb".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Roberto D'Antona è tornato dietro la macchina da presa dopo il fantasy The Last Heroes: Gli Ultimi Eroi per dirigere il vampire horror Caleb prodotto dalla L/D Production Company.

Il film è un horror sovrannaturale che pesca nella leggenda folkloristica e cinemtografica di Dracula ambientato a “Timere”, un borgo immaginario geograficamente situato sulle Alpi ai confini con la Svizzera, ricreato grazie ai due suggestivi comuni piemontesi Vogogna (VB) e Oleggio (NO).

La trama ufficiale:





Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre stava indagando su una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la conducono fino a Timere, un luogo remoto e lontano dal frastuono della quotidianità, un luogo in cui vige il rigore del silenzio e il timore di qualcosa di oscuro. Qui Rebecca incontrerà uno stravagante scrittore e il custode della chiesa del paese, ma soprattutto incontrerà Caleb, un uomo affascinante, ricco ed elegante il cui sguardo tenebroso nasconde un agghiacciante segreto. Ed è proprio in questo luogo, il cui tempo sembra muoversi tra le ombre e la minaccia è sempre all’erta, che presto Rebecca verrà a conoscenza di una terrificante verità e la lotta tra bene e male avrà inizio.

Il film vede protagonisti Annamaria Lorusso nei panni della protagonista Rebecca e Roberto D’Antona in quelli dell'antagonista Caleb. Il resto del cast è composto da Francesco Emulo, Alex D’Antona, Natalia Moro, Nicole Blatto, Susanna Tregnaghi, Erica Verzotti, Mirko D’Antona, Fabrizio Narciso, Sheena Hao, Mirko Giacchetti, Carola Tallarico, Giulia Mesisca e i giovanissimi Danilo Uncino e Alice Bonzani.

Il team che ha supportato D'Antona dietro le quinte include Daniele Ciceri (aiuto regista) Aurora Rochez (musiche), Paola Laneve (make-up ed effetti speciali) Stefano Pollastro (fotografia) ed Erica Verzotti (scenografia).