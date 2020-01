Vivarium: trailer e poster del thriller sci-fi con Imogen Poots e Jesse Eisenberg

Una giovane coppia si ritrova intrappolata in un raccapricciante e surreale complesso residenziale suburbano.

Imogen Poots (Black Christmas) e il candidato all'Oscar Jesse Eisenberg (The Social Network) protagonisti nel primo trailer di Vivarium, un thriller fantascientifico a tinte horror incentrato su una coppia che si ritrova intrappolata in un raccapricciante complesso residenziale suburbano.

La storia di quello che sembra un episodio di Ai confini della realtà inizia con una giovane coppia in cerca di una prima casa che viene accolta da un inquietante agente immobiliare che ad un certo punto sparisce lasciando che la coppia scopra che non c'è via di uscita dal complesso. Non solo, la coppia scoprirà che il complesso è all'interno di un ambiente artificiale e che verranno sfamati regolarmente come delle cavie e ad un certo punto spunterà un neonato affidato alle loro cure. La prigionia sortirà effetti deleteri in un crescendo di tensione che trasformerà la convivenza in una tortura psicologica.

Il film segna il terzo film insieme per Poots e Eisenberg dopo Solitary Man (2009) e L'arte della difesa personale (2019). Nel film recitano anche Jonathan Aris, Danielle Ryan, Senan Jennings ed Eanna Hardwicke.

"Vivarium" è diretto da Lorcan Finnegan al suo secondo lungometraggio dopo il dramma horror Without Name scritto con Garret Shanley che ha co-sceneggiato anche "Vivarium".

