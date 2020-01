Escape From Pretoria: nuovo trailer del prison-movie con Daniel Radcliffe

Di Pietro Ferraro giovedì 23 gennaio 2020

Daniel Radcliffe è l'attivista anti-apartheid Tim Jenkin evaso da una prigione di massima sicurezza nel 1979.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Ancora un film per Daniel Radcliffe dopo Guns Akimbo, stavolta si tratta di Escape From Pretoria un prison-movie basato sulla vera storia di Tim Jenkin un attivista del Congresso Nazionale Africano incarcerato in un carcere di massima sicurezza negli anni '70 durante l'apice dell'apartheid.

La trama ufficiale:





"Escape From Pretoria" è la vera storia di Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) e Stephen Lee (Daniel Webber), giovani bianchi bianchi sudafricani marchiati "terroristi" e incarcerati nel 1978 per aver operato operazioni segrete per l'ANC (Congresso Nazionale Africano), il partito di Nelson Mandela messo al bando. Incarcerati nella prigione di massima sicurezza di Pretoria, decidono di inviare un messaggio chiaro al regime dell'apartheid e fuggire! Con un'ingegnosità mozzafiato, una sorveglianza meticolosa e chiavi di legno realizzate per 10 porte d'acciaio, conquisteranno la libertà...Al di là di un emozionante "riusciranno a scappare via", questa è la storia della lotta di una maggioranza oppressa, e due uomini comuni che si sono opposti per contare nella ricerca dell'uguaglianza per tutti.

Il cast del film è completato da Nathan Page, Stephen Hunter, Jeanette Cronin, Ratidzo Mambo, Martin Ayles, David Wilson, Adam Ovadia, PJ Oaten, Lliam Amor, Paul Harvey e Lenny Firth.

Daniel Radcliffe e Ian Hart hanno già lavorato insieme in Harry Potter e la pietra filosofale, dove Radcliffe interpretava "Harry Potter" e Hart interpretava il "Professor Quirinus Raptor".

Il film è basato su un libro scritto da Tim Jenkin, dal titolo "Inside Out: Escape from Pretoria Prison", e diretto da Francis Annan (Woyzeck, Get Away), che ha anche scritto la sceneggiatura con L.H. Adams.

"Escape From Pretoria" debutta nei cinema del Regno Unito il 6 marzo 2020.

Fonte: Collider