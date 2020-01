Il suo ultimo desiderio: trailer italiano del thriller con Ben Affleck e Anne Hathaway

Di Pietro Ferraro giovedì 23 gennaio 2020

Anne Hathaway, Willem Dafoe e Ben Affleck per il thriller politico "Il suo ultimo desiderio" su Netflix dal 21 febbraio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Netflix ha preso disponibile il trailer ufficiale de Il suo ultimo desiderio, adattamento cinematografico diretto da Dee Rees del romanzo "The Last Thing He Wanted" dello scrittore Joan Didion.

"Il suo ultimo desiderio" segue la storia di una giornalista veterana di Washington, D.C. di nome Elena McMahon (il premio Oscar Anne Hathaway) che spinta dal senso di colpa accetta di svolgere un compito per suo padre (il candidato all'Oscar Willem Dafoe), trasformandosi da autrice a ignara protagonista della storia che sta cercando di pubblicare.

Elena McMahon (Hathaway) è una giornalista del Washington Post che lascia il suo posto di lavoro nella campagna presidenziale del 1984 e finisce in una cospirazione internazionale; Treat Morrison (Affleck) è un funzionario governativo di alto livello che, nel processo di indagine su un problema tecnico nella documentazione di Elena, s'innamora di lei; Richard McMahon (Dafoe) è il padre di Elena che "fa affari" organizzando spedizioni di armi verso i paesi centroamericani.

Il cast è completato da Toby Jones (Jurassic World: Il regno distrutto), Rosie Perez (Birds of Prey), Edi Gathegi (StartUp) e Mel Rodriguez (The Last Man on Earth), Carlos Leal (There Be Dragons) e Laura Niemi (This Is Us).

"Il suo ultimo desiderio" è diretto e prodotto dalla regista nominata all'Oscar Dee Rees (Mudbound), che ha scritto l'adattamento cinematografico con Marco Villalobos.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale il 27 gennaio al Sundance Film Festival per poi approdare su Netflix il 21 febbraio.

Fonte: Collider