Anaconda, trovato lo sceneggiatore del reboot

Di Federico Boni sabato 25 gennaio 2020

Lo sceneggiatore di Tomb Raider per il nuovo Anaconda.

23 anni sono passati dai 136,885,767 dollari incassati in tutto il mondo da Anaconda, film diretto dal deseparecido Luis Llosa con Jennifer Lopez, Jon Voight, Ice Cube e Owen Wilson protagonisti.

Digeriti 3 sequel (Anaconda: alla ricerca dell'orchidea maledetta, Anaconda 3 - La nuova stirpe e Anaconda - Sentiero di sangue), la Sony Pictures ha deciso di rilanciare il franchise con un reboot, che sarà scritto da Evan Daugherty, sceneggiatore di Divergent, Biancaneve e il cacciatore, Tartarughe Ninja e dell'ultimo poco entusiasmante Tomb Raider.

Nella pellicola del 1997 una troupe cinematografica partiva su una chiatta fluviale per realizzare un documentario all'interno della foresta brasiliana. L'obiettivo è la ricerca del leggendario popolo degli Indios Shirishama. Il viaggio comincia ma il gruppo incontra un uomo, che si offre di far loro da guida, dicendosi molto esperto dei luoghi. In realtà Paul ha un motivo personale per ridiscendere il fiume: trovare una letale anaconda lunga dodici metri.

Caccia al regista e ai nuovi protagonisti.

Fonte: Variety