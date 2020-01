Bambi diventa live-action Disney

Di Federico_40 sabato 25 gennaio 2020

L'incarico è stato affidato a Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer.

È ufficiale, Robert Zemeckis dirigerà il live-action Disney di Pinocchio Arriva il Pinocchio Disney con Robert Zemeckis alla regia. Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer scriveranno l'adattamento in 'live-action' di un altro classico Disney. Bambi, capolavoro del 1942 (in Italia arrivò solo nel 1948), che andrà incontro ad una nuova versione in CG animata fotorealistica alla Il Re Leone, che ha recentemente sbancato i botteghini con 1,656,943,394 dollari incassati.

All'epoca Bambi ottenne ben 3 nomination agli Oscar, evento più unico che raro nel mondo animato, grazie alla miglior miglior canzone, miglior colonna sonora e al miglior sonoro. Celebre la trama, che racconta la storia di questo piccolo cerbiatto destinato per nascita a diventare il principe della foresta. Il cucciolo trascorre le giornate tra mille avventure alla scoperta del mondo insieme ai suoi amici animali, imparando a sopravvivere e ad amare. Ma l'arrivo dei cacciatori lo costringeranno ad affrontare la vita con coraggio così come ha fatto suo padre.

Tra i prossimi live-action Disney in uscita ricordiamo La Sirenetta, interpretata da Halle Bailey, Peter Pan di David Lowrey e Pinocchio, che sarà scritto e diretto da Robert Zemeckis.

Fonte: HollywoodReporter