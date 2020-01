DGA Awards 2020, i vincitori: trionfa Sam Mendes con 1917

Un altro passo importante verso gli Oscar. Sam Mendes ha vinto il suo secondo Director Guild of America Award 20 anni dopo l'esordio con American Beauty, poi in trionfo Academy. La 72a edizione dei DGA ha ribadito il ruolo di front-runner del capolavoro bellico del regista inglese, già vincitore del PGA e dei Golden Globe, che ha nuovamente sconfitto Bong Joon Ho, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Taika Waititi, tutti citati nel suo discorso di ringraziamento.

Invece di parlare dei registi del passato, parlerò solo di questi quattro. Ringrazio Quentin per aver realizzato un film così pieno di amore - amore per questi personaggi, amore per il periodo storico, amore per i film e amore per la città. Voglio ringraziare Taika Waititi per aver dimostrato che la storia può essere raccontata con spirito, malizia e gioia. Voglio ringraziare Bong Joon Ho per aver realizzato il migliore, senza dubbio il miglior film legato alla povertà, che io abbia mai visto. E voglio ringraziare, ovviamente, Martin Scorsese, per aver messo tutto sul tavolo con The Irishman. È un maestro.