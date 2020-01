Annie Awards 2020, i vincitori: trionfo Netflix con Klaus

Di Federico_40 domenica 26 gennaio 2020

Sorpresa agli Annie Awards 2020 grazie a Klaus.

Annie Award 2020, le nomination: Frozen 2 e Missing Link davanti a tutti Netflix insegue la coppia di testa grazie a Klaus e I Lost My Body. Il colpo di scena che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Il delizioso Klaus, la storia di Babbo Natale di Sergio Pablos, primo storico film animato Netflix, ha trionfato agli Annie Awards 2020, premi Oscar del cinema d'animazione. 7 i riconoscimenti portati a casa (su 7 candidature!), ovvero miglior film d'animazione, regia, montaggio, scenografie, design dei personaggi, animazione dei personaggi e storyboard.

Un filotto clamoroso per il colosso streaming, che ha potuto brindare nuovamente grazie a I Lost My Body, che ha vinto altri tre Annie, ovvero miglior film d'animazione indipendente, miglior sceneggiatura e miglior musica. Entrambi i titoli sono in corsa anche per gli Oscar, dove Toy Story 4, grande sconfitto della serata con 7 candidature e zero premi, deve cominciare a guardarsi attorno.

Frozen 2, che insieme a Missing Link primeggiava per quantità di nomination (8), ha vinto solo due Annie.



Miglior film

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior regia

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior film indipendente

I Lost My Body

Xilam for Netflix

Miglior sceneggiatura

I Lost My Body

Xilam for Netflix

Miglior produzione speciale

How to Train Your Dragon Homecoming

Dreamworks Animation

Miglior montaggio

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior corto

Uncle Thomas: Accounting for the Days

Regina Pessoa (Ciclope Filmes, National Film Board of Canada, Les Armateurs)

Migliori FX per un lungometraggio

Frozen 2

Walt Disney Animation Studios

Miglior Character Animation – film d’animazione

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior Character Animation – Live Action

Avengers: Endgame

Weta Digital

Miglior Character Design – lungometraggio

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Migliori musiche

I Lost My Body

Xilam for Netflix

Migliori scenografie

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior Storyboarding

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior doppiaggio

Frozen 2

Walt Disney Animation Studios

Fonte: HollywoodReporter