Mulan, Black Widow, Jungle Cruise: 12 poster ufficiali per il Capodanno Cinese

Di Pietro Ferraro lunedì 27 gennaio 2020

12 titoli in uscita rivisitati in suggestive locandine artistiche ideate per celebrare il Capodanno Cinese.

Disponibili online 12 suggestive locandine ufficiali cinesi di altrettanti attesi film in arrivo nel corso dell'anno. Le locandine sono state realizzate per celebrare il Capodanno Cinese che ha preso il via scorso 25 gennaio purtroppo senza festeggiamenti pubblici vista l'epidemia che sta funestando la Cina.

Le locandine sono delle rielaborazioni artistiche dei film che vanno a promuovere, ma non tutti sono immediatamente collegabili ad un determinato titolo, per questo ogni poster porta in calce il titolo del film, ma a parte questo particolare le illustrazioni sono davvero bellissime.

Le prime sei locandine si riferiscono al prequel Marvel Black Widow (con Scarlett Johansson di nuovo nei panni di Vedova Nera), l'action-comedy Free Guy (con Ryan Reynolds personaggio di un videogioco), l'avventura Disney Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt, The King's Man prequel di Kingsman: Secret Service con Ralph Fiennes e il remake live-action Mulan con Donnie Yen e Jackie Chan.

Le altre sei locandine ritraggono New Mutants (lo spin-off horror della saga cinematografica degli X-Men), Eternals (il film Marvel Studios con Angelina Jolie), Onward (il film d'animazione a tinte fantasy di Pixar), Raya and the Last Dragon (il fantasy animato di Disney), Soul (la commedia animata fantasy di Pixar, il remake musical West Side Story di Steven Spielberg e Death on the Nile (il remake di Kenneth Braangh del classico "Assassinio sul Nilo").