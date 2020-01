Arma Letale 5, tornano Mel Gibson, Danny Glover e Richard Donner

Di Federico_40 martedì 28 gennaio 2020

Se ne parla da 20 anni, ma forse ora ci siamo.

22 anni sono passati da Arma Letale 4, ma la saga nata nel 1987 da un'idea di Shane Black potrebbe clamorosamente tornare in sala con un quinto capitolo. A confermare l'idea di un incredibile sequel che riunirebbe i protagonisti Mel Gibson, Danny Glover e il regista Richard Donner è stato il produttore Dan Lin, nel corso di una tavola rotonda con l'Hollywood Reporter.

Stiamo cercando di realizzare l'ultimo film di Arma Letale. E Dick Donner tornerà. Il cast originale tornerà. Ed è semplicemente fantastico. La storia in sé è qualcosa di molto personale per lui. Mel e Danny sono pronti a partire, quindi si tratta solo di avere la sceneggiatura.

Arma Letale: il cast riunito per il 30° anniversario (video) Mel Gibson e Danny Glover di nuovo insieme per celebrae i 30 anni dall'uscita del classico "Arma Letale". La notizia è clamorosa perché Donner ha 89 anni, e non gira un film dal 2006, anno di Solo 2 ore. Gibson, sia nel 2008 che nel 2009, aveva detto pubblicamente di no ad un 5° Arma Letale, ma evidentemente qualcosa è cambiato per il divo due volte premio Oscar, ufficialmente al lavoro su La resurrezione di Cristo, sequel di The Passion. Mel ha 64 anni, Danny Glover ne ha 73.

È chiaro che se Arma Letale 5 vuol veramente diventare realtà, non c'è molto tempo da perdere. Evidentemente i buoni risultati ottenuti da Bad Boys For Life negli Usa (122,883,166 dollari), hanno rotto gli indugi nei confronti di un possibile 5° Arma Letale. Il primo capitolo, nel 1987, incassò 120,207,127 dollari, seguito dai 227,853,986 dollari del secondo, dai 321,731,527 dollari del terzo e dai 285,444,603 dollari del quarto.