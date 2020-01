Kobe Bryant sarà ricordato agli Oscar 2020

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 gennaio 2020

L'Academy omaggerà la leggenda del basket Kobe Bryant durante la cerimonia di consegna degli Oscar.

Kobe Bryan, la star del basket recentemente deceduta, sarà ricordata durante la cerimonia degli Oscar 2020.

Bryant ha vinto un Oscar come produttore esecutivo del cortometraggio animato "Dear Basketball", che ha vinto il premio per il miglior cortometraggio animato nel 2018.

Il sito THR riporta che la morte di Bryant sarà ricordata agli Oscar del 2020 il prossimo 9 febbraio, ma non sono stati divulgati ulteriori dettagli. Non è noto se la leggenda dei Los Angeles Lakers sarà omaggiato nel consueto video "In Memoriam" o se ci sarà qualche altra iniziativa durante la serata.

La cerimonia degli Oscar sarà senza un conduttore principale per il secondo anno consecutivo, ma i produttori hanno rivelato che gli attori dei contendenti nominati nella categoria "Miglior canzone originale" si esibiranno dal vivo sul palco durante la trasmissione televisiva.

Kobe Bryant è morto lo scorso 26 gennaio insieme a sua figlia Gianna di tredici anni e altre sette persone in un incidente in elicottero a Calabasas, zona a nord-ovest di Los Angeles.