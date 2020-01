Oscar 2020: annunciati primi ospiti che presenteranno la cerimonia

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 gennaio 2020

Annunciati i primi ospiti e conduttori della cerimonia degli Oscar 2020.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato alcuni degli ospiti che saranno sul palco degli Oscar 2020 per annunciare le statuette, fungendo al contempo da conduttori poiché questo sarà il secondo anno della prestigiosa cerimonia senza un presentatore ufficiale.

Sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles sfileranno gli attori Zazie Beetz del cinecomic Deadpool 2 e dell'acclamato Joker (nominato a 11 Premi Oscar), Gal Gadot e Kristen Wiig co-protagoniste dell'atteso Wonder Woman 1984, Mark Ruffalo meglio noto come l'Hulk dell'Universo Cinematografico Marvel e l'attrice Kelly Marie Tran che ha interpretato Rose Tico in Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Star Wars: l'ascesa di Skywalker.

Altri nomi confermati dall'Academy per presentare agli Oscar di quest'anno includono anche Timothée Chalamet (Piccole donne), Will Ferrell (Anchorman), Mindy Kaling (E Poi c'è Katherine), Julia Louis-Dreyfus (Veep), Anthony Ramos (A Star is Born) e Lin-Manuel Miranda (Il ritorno di Mary Poppins) affiancati da alcuni dei vincitori dell'edizione dello scorso anno: Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King e Rami Malek.

Gli Oscar saranno consegnati domenica 9 febbraio.

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S — The Academy (@TheAcademy) January 28, 2020

Fonte: Collider