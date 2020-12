Cast e personaggi

Julia Roberts: Isabel Pullman

Owen Wilson: Nate Pullman

Jacob Tremblay: August ‘Auggie’ Pullman

Izabela Vidovic: Olivia ‘Via’ Pullman

Mandy Patinkin: preside Tushman

Daveed Diggs: prof. Browne

Sônia Braga: sig.ra Russo

Danielle Rose Russell: Miranda

Nadji Jeter: Justin

Noah Jupe: Jack Will

Bryce Gheisar: Julian Albans

Millie Davis: Summer

Elle McKinnon: Charlotte

Ali Liebert: sig.ra Petosa

James Hughes: Henry

Ty Consiglio: Amos

Kyle Harrison Breitkopf: Miles

Crystal Lowe: Sarah Albans

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Isabel Pullman

Massimo De Ambrosis: Nate Pullman

Gabriele Meoni: August ‘Auggie’ Pullman

Emanuela Ionica: Olivia ‘Via’ Pullman

Stefano De Sando: preside Tushman

Andrea Mete: prof. Browne

Melina Martello: sig.ra Russo

Lucrezia Marricchi: Miranda

Stefano Broccoletti: Justin

Diego Follega: Jack Will

Anita Ferraro: Summer

Francesca Fiorentini: sig.ra Petosa

Giulio Bartolomei: Henry

Laura Romano: Sarah Albans

Trama e recensione

Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta.Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico?L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola.

Curiosità

Il film è basato sul romanzo omonimo scritto da R. J. Palacio e pubblicato nel 2012.

La patologia al volto di Auggie è chiamata disostosi mandibolo facciale, nota anche come “Sindrome di Treacher Collins”

La scrittrice R.J. Palacio ha avuto l’ispirazione per scrivere il libro dopo aver portato suo figlio a prendere un gelato, dove hanno visto un bambino con la Sindrome di Treacher Collins. Suo figlio pianse alla vista di questo ragazzo. Questa storia è usata in una scena del film, in cui la madre di Jack Will (Noah Jupe) gli sta ricordando perché è importante far sentire Auggie il benvenuto.

Jacob Tremblay e la sua famiglia si sono recati al ritiro della Children’s Craniofacial Association, dove Jacob incontrò e fece amicizia con i bambini con la Sindrome di Treacher Collins, la stessa sindrome di cui soffre Auggie.

Il trucco protesico di Jacob Tremblay, creato da Arjen Tuiten e candidato ad un Oscar al miglior make-up, progettato e creato da Arjen Tuiten, ha richiesto un’ora e mezza per essere applicato. Consisteva in un cappuccio del cranio con orecchie protesiche attaccate, una protesi facciale che copriva il viso di Jacob e una parrucca per legare tutto insieme.

I fratelli Jacob Tremblay ed Emma Tremblay sono presenti in questo film, così come il loro padre, Jason Tremblay.

La bicicletta che August (Jacob Tremblay) sta guidando nel film è la stessa bicicletta di Elliott vista in E.T. l’Extra-Terrestre.

Durante la scena del diploma, R.J. Palacio fa un cameo come uno dei membri del pubblico. Può essere vista seduta accanto alla mamma di Jack Will (Nicole Oliver) dietro i Pullman.

Il soprannome di Miranda per Auggie è “Major Tom”. Si tratta di un riferimento alla canzone di David Bowie “Space Oddity”, che parla di un astronauta di nome Major Tom.

Secondo film basato su un romanzo diretto da Stephen Chbosky. Il primo è stato Noi siamo infinito (2012).

Paul King era designato alla regia, ma ha abbandonato per lavorare su Paddington 2.

Auggie ama Star Wars e anhce Jacob Tremblay è un grande fan di Star Wars.

Izabela Vidovic (Via) ed Emma Tremblay (Michelle) sono apparse nella terza stagione di Supergirl.

Prima volta che Julia Roberts recita con Owen Wilson.

Il libro che Via legge mentre parla con Justin è “Lezioni che non ho mai imparato all’Accademia di Meadowbrook” scritto da Liz Maccie, moglie del regista Stephen Chbosky.

Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 305.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

La colonna sonora

Le musiche originali di “Wonder” sono del pianista e compositore brasiliano Marcelo Zarvos (Beastly, The Beaver, Friends with Kids, Barriere)

TRACK LISTINGS:

1. We’re Going to Be Friends – The White Stripes

2. Ordinary Kid – Marcelo Zarvos

3. The First Day – Marcelo Zarvos

4. Darker (From “Wonder”) – Hannah Hoberman

5. Shoes – Marcelo Zarvos

6. Class Photo – Marcelo Zarvos

7. Pop Quiz – Marcelo Zarvos

8. Halloween – Marcelo Zarvos

9. Monster Mash – Bobby Boris Pickett & The Crypt Kickers

10. Winter – Marcelo Zarvos

11. Via – Marcelo Zarvos

12. Coney Island – Marcelo Zarvos

13. Break the Rules – Butterfly Boucher

14. The Other First Day – Marcelo Zarvos

15. Letters – Marcelo Zarvos

16. Spring – Marcelo Zarvos

17. We’re Going to Be Friends – Caroline Pennell

18. Camera Obscura – Marcelo Zarvos

19. Graduation – Marcelo Zarvos

20. Moth’s Wings – Passion Pit

21. Wonder – Natalie Merchant

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]