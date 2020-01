Fast & Furious 9: nuove locandine italiane ed evento “In Viaggio Verso F9”

Di Pietro Ferraro giovedì 30 gennaio 2020

Il 21 maggio 2020 Dom Toretto e il team di Fast & Furious tornano nei cinema italiani.

Universal Pictures in attesa del primo full trailer di Fast & Furious 9 ha reso disponibili un set di nuove locandine ufficiali che ritraggono il cast principale del film.

Inoltre per celebrare il tanto atteso debutto del nuovo capitolo della leggendaria saga di Fast & Furious è in arrivo un gigantesco fan event, “In Viaggio Verso F9”. Il 31 gennaio a Miami, Florida, lo studio rilascerà il nuovissimo trailer del nono capitolo del franchise, ed ospiterà un concerto unico nel suo genere a cui parteciperanno superstar globali che si esibiranno con i loro più grandi successi.

Con le esibizioni musicali di superstar globali come Cardi B, Wiz Khalifa & Charlie Puth ed Ozun—così come l'eclettico Ludacris, uno dei protagonisti della serie—l'evento multipiattaforma dedicato ai fan sarà presentato da Tyrese Gibson, lo stesso del franchise Fast & Furious, insieme a Maria Menounos. “In Viaggio Verso F9” includerà la partecipazione straordinaria del padrino della serie, Vin Diesel, il regista del film Justin Lin, e le star della saga Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel—così come il nuovo arrivato nella famiglia Fast & Furious, John Cena. L'ultima tappa di “In Viaggio Verso F9” si terrà al Maurice A. Ferré Park nel centro di Miami, alle 21:00 ora italiana, dove i super fortunati fan potranno festeggiare con le star.

"Fast & Furious 9" arriva nei cinema italiano il 21 maggio.