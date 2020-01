Sonic - Il Film: spot tv Super Bowl e nuove locandine

Di Pietro Ferraro venerdì 31 gennaio 2020

Sonic, il riccio blu dei videogiochi SEGA, approda nei cinema italiani il 13 febbraio 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Disponibili nuovi spot tv e nuove locandine ufficiale del live-action Sonic - Il Film in arrivo nei cinema italiani Il 13 febbraio.

Uno dei nuovi spot tv è stato realizzato appositamente per il Super Bowl e include alcuni atleti popolari (Michael Thomas dei New Orleans Saints, Christian McCaffrey di Carolina Panthers, la medaglia d'oro olimpica Allyson Felix e il pilota della NASCAR Kyle Busch), che tessono le lodi di un personaggio all'inizio non identificato, ma che poi scopriremo essere Sonic che sta curando la regia dello spot. Quando gli atleti sembrano un po' confusi riguardo a quello di cui stanno parlando realmente, Sonic dice "Non ne ho idea. Ma per favore, McCaffrey, continua a dire quanto sono fantastico".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Basato sul franchise mondiale di videogiochi di successo di Sega, Sonic - Il Film racconta la storia del riccio più veloce del mondo mentre abbraccia la sua nuova casa sulla Terra. In questa commedia di avventura live-action, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) devono fare squadra per difendere il pianeta dal genio malvagio Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi piani per il dominio del mondo.