Favolacce, locandina e trailer del film dei fratelli D'Innocenzo

Di Antonio M. Abate venerdì 31 gennaio 2020

Opera seconda di Damiano e Fabio D'Innocenzo, eccole prime immagini di Favolacce



È di ieri la notizia che il nuovo film di Damiano e Fabio D'Innocenzo sarà in Concorso all'imminente Berlinale. Oggi arriva il teaser trailer di Favolacce, le cui immagini rimandano ad uno scenario dal diverso registro rispetto all'esordio con La terra dell'abbastanza. Non meno cupo ma più trasognante, fiabesco (malgrado il titolo rimandi alle favole). Di seguito la sinossi.

C'era una volta una favola nera, ambientata in una qualsiasi città del mondo, dove vive una piccola comunità di famiglie. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo dei padri e la rabbia dei figli, diligenti e disperati.

Due anni fa avemmo modo di apprezzare questa sorta di (neo)realismo magico in Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher; lo scorso anno, invece, sempre a Berlino, fu il turno del più sobrio, quasi documentaristico La paranza dei bambini (che da questa parte abbiamo accolto con meno entusiasmo) di Claudio Giovannesi. Cosa accomuna questi due film? In primis l'avere degli ragazzi/ragazzini per protagonisti; in più l'aver vinto nei rispettivi festival il premio per la miglior sceneggiatura.

Nella speranza che anche l'opera seconda dei D'Innocenzo, che di solito si dice essere la più difficile, sia all'altezza. Favolacce arriverà il 16 aprile al cinema. Nel cast troviamo Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi e Justin Korovkin.