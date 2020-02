The Nest – Il nido, arriva il remake Usa dell'horror di Roberto De Feo

Di Federico_40 sabato 1 febbraio 2020

Dall'Italia all'estero, The Nest Roberto De Feo prosegue la sua corsa.

The Nest – Il nido, recensione, valido affondo sul genere Non senza limiti e difetti, l'esordio di Roberto De Feo con The Nest – Il nido segna comunque una tappa atipica per una produzione italiana, che lascia ben sperare. Leggete la nostra recensione Film d'esordio di Roberto De Feo, The Nest – Il nido è uscito in piena estate, in Italia, incassando poco meno di 400.000 euro e ottenendo buone recensioni. Visto lo scorso anno al Festival di Locarno, The Nest andrà ora incontro ad un remake in lingua inglese, come scritto dall'Hollywood Reporter (e ancor prima da BestMovie).

The Gotham Group ha acquisito i diritti per il remake del film prodotto da Colorado Film e Vision Distribution, venduto anche in Francia, Giappone, Russia, Polonia e Taiwan. Protagonista della pellicola Francesca Cavallin, affiancata dal sempre eccellente Maurizio Lombardi, Carlo Valli, Ginevra Francesconi, Gabriele Falsetta e Justin Korovkin.

La trama? Un uomo nel cuore della notte cerca di lasciare una villa insieme a bambino poco più che neonato, ma un ostacolo lo manda fuori strada. L'uomo muore sul colpo mentre il bambino si salva e, dieci anni dopo, lo ritroviamo paraplegico, educato da una madre severissima e da un piccolo gruppo di borghesi che però si rifiutano di parlargli del mondo esterno. Le cose iniziano a cambiare quando una ragazzina viene presa a servizio come nuova domestica e Samuel si invaghisce di lei. La giovane lentamente sembra ricambiare e gli fa conoscere per esempio una musica diversa dalla classica che la madre gli ha sempre imposto di suonare. Questa educazione sentimentale si farà via via più dirompente...

The Gotham Group ha portato in sala film come The Spiderwick Chronicles e il franchise The Maze Runner.