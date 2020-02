Oscar 2020, i pronostici: chi vince?

Di Federico Boni sabato 8 febbraio 2020

Chi vorreste che trionfasse, agli Oscar 2020, e chi pensate che vincerà?

Oscar 2020, le nomination in diretta - Joker davanti a tutti Ore 14:00, è il giorno delle candidature agli Oscar 2020. Finalmente ci siamo. Domenica notte si terrà la 92ª edizione dei premi Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles, con live-blogging su Cineblog.it e un toto-vincitori pronto a partire.

Joker guida il listone di nomination con 11 candidature, seguito a quota 10 da The Irishman, 1917 e C'era una volta a Hollywood, a loro volta seguiti dalle 6 di Parasite, Marriage Story e JoJo Rabbit. Sam Mendes parrebbe partire con i favori dei pronostici della vigilia, ma occhio alla Palma d'Oro 2020, ovvero Parasite di Bong Joon-ho, che potrebbe diventare il primo storico titolo 'straniero' a vincere l'Oscar principale. Un anno fa Roma di Alfonso Cuaron arrivò ad un niente dal riscrivere la Storia, con il regista sudcoreano in rampa di lancio.

Tra i registi, Scorsese è invece a caccia del suo secondo trionfo e Tarantino del primo, dopo aver vinto due statuette per la sceneggiatura. Scontati, sulla carta, gli Oscar recitativi, mentre la Disney/Pixar, in campo animato, dovrà battagliare con gli sfidanti Netflix.

Ma ora, come promesso, è tempo di previsioni, come sempre suddivise in due. Da una parte chi vorremmo che vincesse, dall'altra i pronostici duri e puri. Buona lettura, e fate il vostro gioco.