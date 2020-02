Stasera in tv: "Lazzaro Felice" su Rai 3

Su Rai 3 "Lazzaro Felice", il film drammatico con Alba Rohrwacher e Nicoletta Braschi premiato a Cannes.

Rai 3 stasera propone "Lazzaro felice", film drammatico del 2018 diretto da Alice Rohrwacher e interpretato da Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi Natalino Balasso.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Adriano Tardiolo: Lazzaro

Alba Rohrwacher: Antonia adulta

Nicoletta Braschi: marchesa Alfonsina De Luna

Luca Chikovani: Tancredi ragazzo

Sergi López: Ultimo

Natalino Balasso: Nicola

Tommaso Ragno: Tancredi adulto

Agnese Graziani: Antonia bambina

Carlo Massimino: Pippo

Edoardo Montalto: Pippo bambino

Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un'amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.

Per costruire la storia sono partita da un fatto reale che mi ha colpita: riguarda la vicenda di una Marchesa del centro Italia che, approfittando dell’isolamento di alcune sue proprietà, aveva mantenuto i suoi contadini all’oscuro della fine della mezzadria. Quando finalmente per legge tutti gli accordi mezzadrili ancora in corso, nel 1982, furono convertiti in contratti di affitto o lavoro salariato, la nostra Marchesa fece finta di niente. Per qualche anno insomma i suoi contadini continuarono a vivere in una condizione semi-servile mentre l’abolizione della mezzadria trasformava secoli (millenni?) di sfruttamento in veri contratti tra pari, regolati dalle leggi di Stato: un passaggio epocale che mutava secoli di sudditanza in una scelta voluta e negoziabile. Mi ha sempre fatto una struggente tenerezza la storia di questi contadini che arrivarono in ritardo a questo appuntamento con la storia, e che restarono tagliati fuori da una trasformazione, raccogliendo solo i resti di quel passaggio fragoroso. Un trafiletto di cronaca da dimenticare la mattina dopo, ma che loro hanno conservato gelosamente appeso ad un muro, ad ingiallire, unica testimonianza di un mondo che si è sfasciato, e li ha lasciati indietro. IL GRANDE INGANNO!

Alice Rohrwacher - Regista