Fast & Furious 9: teaser poster e intervista per il ritorno di Han

Di Pietro Ferraro domenica 2 febbraio 2020

Il 21 maggio 2020 Dom Toretto e il team di Fast & Furious tornano nei cinema italiani.

Il folle primo trailer di Fast & Furious 9 ha risevato una sorpresa nel finale, il ritorno dell'attore Sung Kang nei panni di Han Lue dopo la sua "morte" avvenuta alla fine di "Tokio Drift", di cui scopriremo poi essere responsabile il Deckard Shaw di Jason Statham come mostrato in Fast & Furious 6, film che cambia la linea temporale del franchise rendendo il sesto capitolo e settimo capitolo rispettivamente in un prequel e sequel di "Tokio Drift".

In un'intervista del Los Angeles Times l'attore Sung Kan parlando del ritorno di Han ha dichiarato:

È emozionante, mi sento come se stessi tornando per una riunione di famiglia. È una relazione che è mancata nella mia vita dall'ultimo "Fast".

Il ritorno di Kang si ricollega in qualche modo al ritorno al franchise del regista Justin Lin che debuttò con "Tokio Drift" che è da considerare uno spin-off poiché non includeva il Dom Toretto di Vin Diesel, se non in un fugace cameo alla fine del film. Lin prese in mano il franchise di Fast & Furious e lo "salvò" da un probabile futuro nel mercato direct-to-video trasformandolo nel blockbuster che conosciamo oggi e riavviando di fatto la saga nel 2009 con Fast & Furious - Solo parti originali che diede il via tutto. All'epoca di "Tokio Drift" Lin volle Kang nel cast dopo averlo diretto nel film drammatico Better Luck Tomorrow (2002).

Sappiamo chi e cos'è Han e ora siamo più vecchi. Questo Han è più vecchio. Le cose che abbiamo imparato come uomini nelle nostre vite personali, spero che possano trascendere sullo schermo. Spero che gli abbiamo reso giustizia.

Come ricorderete nel recente spin-off Hobbs & Shaw, il Deckard Shaw di Statham, nel frattempo da antagonista diventato eroe, in un modo un po' velato, un po' troppo velto per alcuni fan, cerca il perdono per aver causato la morte di Han. Quel che è certo è che il ritorno di Kang è stato accolto con grande entusiasmo dai fan che da tempo chiedevano a gran voce "Giustizia per Han".

Fast & Furious 9 arriverà nei cinema il 21 maggio.

Fonte: Collider