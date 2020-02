Mulan: nuovo spot tv "Super Bowl 2020" e annuncio nuovo trailer

Di Pietro Ferraro domenica 2 febbraio 2020

Il nuovo "Mulan" live-action arriva nei cinema il 26 marzo 2020 con un cast stellare che include Jet Li, Gong Li , Donnie Yen e Jason Scott Lee.

Disney ha reso disponibile un nuovo spot tv di Mulan rilasciato in occasione dell'imminete Super Bowl che coinciderà con il rilascio di un nuovissimo trailer di questo remake live-action del classico animato del 1998.

Questo nuovo film è più una rivisitazione del materiale originale poiché abbandona il formato musical per abbracciare un epica al femminile a base di dramma e azione. Il ruolo di Mulan è stato affidato al'attrice cinese Liu Yifei che ha recitato con Jackie Chan e jet Li in Il regno proibito e interpretato ulteriori ruoli in A Chinese Ghost Story, Outcast - L'ultimo templare e nel dramma di guerra Era mio nemico. Yifei veste i panni di una giovane donna che si finge un ragazzo per prendere il posto di suo padre malato nell'esercito cinese che sta per affrontare un'imminente invasione straniera.

La regista Niki Caro (La ragazza delle balene) dirige un cast stellare che oltre a Liu Yifei include Donnie Yen (Star Wars: Rogue One), Jet Li (The One), Gong Li (Memorie di una Geisha), Jason Scott Lee (Dragon - la storia di Bruce Lee), Yoson An (Shark - il primo squalo), Tzi Ma (Arrival) e Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine).

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.