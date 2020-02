Star Wars 9: il nuovo romanzo "Free Fall" racconterà le origini di Poe Dameron

Di Pietro Ferraro domenica 2 febbraio 2020

Un nuovo romanzo young adult di Star Wars racconterà l'adolescenza di Poe Dameron.

La Saga Skywalker si è conclusa, per il sottoscritto nel migliore dei modi possibili, ma Star Wars proseguirà con due nuove trilogie in sviluppo, le serie tv di Disney + e naturalmente con i romanzi, che sono sempre stati una parte importante delle mitologia dell'iconica "galassia lontana lontana" sin dai tempi dell'Universo Espanso.

Ora il sito SlashFilm riporta che è in arrivo per questa estate un nuovo romanzo young adult di Star Wars dal titolo Poe Dameron: Free Fall. Scritto da Alex Segura, il romanzo è un prequel e racconterà le origini di Poe quando se ne andò di casa da ragazzo per trovare se stesso, e lungo la strada incontrerà personaggi come la Zori Bliss di Keri Russell e il droidmith Babu Frik, due personaggi che abbiamo incontrato sul pianeta of Kijimi in "L'ascesa di Skaywalker".

La sinossi ufficiale:





Sono passati alcuni anni da quando la madre di Poe è deceduta e Poe e suo padre, che era un pilota dell'Alleanza Ribelle, hanno avuto sempre più problemi a legare. Non sicuro di cosa voglia fare della sua vita, l'adolescente Poe scappa di casa per trovare l'avventura e capire che tipo di uomo dovrebbe essere.

L'autore Alex Segura ha parlato del libro in una recente intervista con il sito Polygon.

Penso che Free Fall risponderà ad alcune delle più grandi domande che i fan avranno su L'ascesa di Skywalker: qual è stata la storia segreta di Poe Dameron come contrabbandiere di spezie e cosa c'entra con la misterioso Zorii Bliss che indossa il casco? Il libro passerà molto tempo con Poe durante i suoi anni dell'adolescenza formativa, dove lo vediamo crescere nell'uomo che incontriamo all'inizio de Il risveglio della Forza. Questa storia non solo risponde alle domande de L'ascesa di Skywalker, ma funge anche da racconto di origine di Poe Dameron che molte persone hanno chiesto a gran voce ...Free Fall non si limita a collegare i punti, ma aggiunge trama e peso a queste parti inesplorate del retroscena di Poe, lasciando allo stesso tempo un'avventura emozionante e piena di azione che è saldamente radicata nel mito di Star Wars.

"Star Wars: Poe Dameron: Free Fall" sarà disponibile dal 4 agosto 2020.