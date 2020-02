Sundance 2020, i vincitori: trionfa Minari di Lee Isaac Chung

Di Federico Boni domenica 2 febbraio 2020

Pioggia di premi al Sundance Film Festival 2020.

Il Sundance Film Festival, festival cinematografico dedicato al cinema indipendente, ha svelato i vincitori del 2020, con "Minari" di Lee Isaac Chung, sguardo semi-autobiografico sull'Arkansas del regista americano coreano, in trionfo. La giuria composta da Rodrigo García, Ethan Hawke, Dee Rees, Isabella Rossellini e Wash Westmoreland l'ha celebrato con l'ambito gran premio, così come il pubblico, che l'ha eletto miglior film. Premio per la miglior regia a Radha Blank con The 40-Year-Old Version, mentre la miglior sceneggiatura è andata a Edson Oda con Nine Days. Giuria che si è sbizzarrita con i 'premi speciali', assegnandone addirittura 4.

Boys State di Jesse Moss e Amanda McBaine ha vinto il premio per il miglior documentario, con Garrett Bradley miglior regista documentaristico grazie a Time. Anche qui, tra i doc, quattro menzioni speciali. Il pubblico del Sundance ha invece premiato "Crip Camp".

Yalda di Massoud Bakhshi, che arriverà nei cinema d'Italia con Teodora, ha infine ricevuto il Gran premio della Giuria al Sundance Festival per un film non statunitense. Il regista, che non ha potuto partecipare alla premiazione a causa delle tensioni recenti tra Usa e Iran, ha dichiarato nel video di ringraziamento: "Credo fermamente che potremmo cambiare in meglio questo mondo se solo credessimo nell'umanità che condividiamo".

Complessivamente, al Sundance 2020 si sono visti 118 lungometraggi in concorso, con il 46% di questi diretti da donne. 15.100 i film presentatisi alle 'selezioni'. La regista Tabitha Jackson è stata nominata nuova direttrice del Sundance, prendendo così il posto di John Cooper, direttore uscente dopo 11 anni.

Sundance 2020 i vincitori

U.S. DRAMATIC COMPETITION

Grand Jury Prize: “Minari”

Audience Award: “Minari”

Directing: Radha Blank, “The 40-Year-Old Version”

Waldo Salt Screenwriting Award: Edson Oda, “Nine Days.”

Special Jury Award for Ensemble Cast: “Charm City Kings”

Special Jury Auteur Award: Josephine Decker, “Shirley”

Special Jury Award for Neorealism: Eliza Hittman, “Never Rarely Sometimes Always”

U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

Grand Jury Prize: “Boys State”

Audience Award: “Crip Camp”

Directing: Garrett Bradley, “Time”

Special Jury Award for Emerging Filmmaker: Arthur Jones, “Feels Good Man”

Special Jury Award for Social Impact Filmmaking: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres, “The Fight”

Special Jury Award for Editing: Tyler H. Walk, “Welcome to Chechnya”

Special Jury Award for Innovation in Nonfiction Storytelling: Kirsten Johnson, “Dick Johnson Is Dead”

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

Grand Jury Prize: “Yalda, a Night for Forgiveness”

Audience Award: “Identifying Features”

Directing Award: Maïmouna Doucouré, “Cuties”

Special Jury Award for Acting: Ben Whishaw, “Surge”

Special Jury Award for Visionary Filmmaking: Lemohang Jeremiah Mosese, “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”

Special Jury Award for Best Screenplay: Fernanda Valadez & Astrid Rondero. “Identifying Features”



WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

Grand Jury Prize: “Epicentro”

Audience Award: “The Reason I Jump”

Directing Award: Iryna Tsilyk, “The Earth is Blue as an Orange”

Special Jury Award for Editing: Mila Aung Thwin, Sam Soko, Ryan Mullins, “Softie”

Special Jury Award for Cinematography: Micrea Topoleanu, Radu Ciorniciuc, “Acasa, My Home”

Special Jury Award for Creative Storytelling: Benjamin Ree, “The Painter and the Thief”

OTHER AWARDS

NEXT Audience Award: “I Carry You With Me”

NEXT Innovator Award: “I Carry You With Me”

Alfred P. Sloan Feature Film Prize: “Tesla”

Sundance Institute NHK Award: Kirsten Tan, “Higher”

Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award for Narrative Features: Huriyyah Muhammad, “Farewell Amor”

Sundance Institute/Amazon Studios Producers Award for Documentary Features: Diane Becker & Melanie Miller of Fishbowl Films, “Whirlybird”

Sundance Institute/Adobe Mentorship Award for Editing Documentary: Carla Gutierrez

Sundance Institute/Adobe Mentorship Award for Editing Narrative: Affonso Gonçalves

Sundance Open Borders Fellowship Presented by Netflix: