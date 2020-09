Cobweb: Antony Starr della serie tv "The Boys" nel cast del thriller Lionsgate

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

Casting news per il nuovo thriller-mistery di Lionsgate diretto dal regista della serie tv horror "Marianne"

Antony Starr meglio noto come il Patriota della serie tv The Boys di Amazon nonché sceriffo impostore della serie tv Banshee, reciterà nel thriller Cobweb di Lionsgate.Il sito Deadline riporta che Starr affinacherà Lizzy Caplan (Now You See Me 2), Cleopatra Coleman (All'ombra della luna) e il giovane Woody Norman (The War of the Worlds).

La trama del film, ambientato in una piccola città, segue un introverso ragazzino (Norman) che sente un misterioso picchiettare dall'interno delle mura della sua casa e inizia a sospettare che i suoi genitori stiano nascondendo un terribile segreto. Caplan e Starr interpreteranno i genitori del ragazzo, mentre Coleman interpreterà l'insegnante del ragazzo chiamato a sostituire un precedente insegnante il cui destino al momento resta oscuro.

"Cobweb" sarà diretto da Samuel Bodin, noto per la serie tv horror Marianne di Netflix, e scritto da Chris Thomas Devlin il cui solo altro credito è il nuovo reboot della serie horror Non aprite quella porta aka Texas Chainsaw Massacre, film attualmente in fase di riprese con il regista David Blue Garcia.

Roy Lee è produttore di "Cobweb" con la sua Vertigo Entertainment insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Grey. Anche Jon Berg servirà come produttore del progetto, con Andrew Childs e Josh Fagen a bordo come produttori esecutivi. I dirigenti di Lionsgate Jim Miller e Meredith Wieck supervisioneranno il progetto per conto dello studio.

Crediamo fermamente nel business dell'horror e nella continua necessità di contenuti, quindi siamo entusiasti di collaborare con Vertigo e Point Grey per portare il primo film di Sam Bodin sul grande schermo. Erin Westerman di Lionsgate

Le riprese prenderanno il via alla fine di questo mese a Sofia, in Bulgaria, dove Lionsgate ha rcentemente terminato la produzione di The Devil’s Light, un nuovo horror con esorcismo diretto da Daniel Stamm (L'ultimo esorcismo) con protagonista Virginia Madsen (Candyman, la serie tv Swamp Thing).