Mulan: nuovo trailer italiano per il Super Bowl 2020

Di Pietro Ferraro lunedì 3 febbraio 2020

Il nuovo "Mulan" live-action arriva nei cinema il 26 marzo 2020 con un cast stellare che include Jet Li, Gong Li , Donnie Yen e Jason Scott Lee.

Disney in occasione del Super Bowl 2020 ha reso disponibile un nuovo trailer di Mulan, il film è un adattamento live-action del loro film d'animazione del 1998 ispirato a sua volta alla leggenda cinese di Hua Mulan. La storia racconta di una donna, Mulan (Liu Yifei), che si finge un un uomo ed entra nell'esercito imperiale cinese per proteggere la sua famiglia.

Il film diretto da Niki Caro non sarà un musical e non includerà alcuni personaggi del film d'animazione, come Shang (B.D. Wong) interesse amoroso di Mulan e il suo piccolo drago magico Mushu (Eddie Murphy). Il film di Caro però per omaggiare il materiale originale includerà nella colonna sonora versioni strumentali del canzoni del lungometraggio del 1998.

Il trailer di Mulan mette in luce i due villlain del film: Bori Khan (Jason Scott Lee) leader dell'esercito invasore Hun e in cerca di vendetta per al morte di suo padre e la strega Xian Lang (Gong Li), una potente strega con poteri di mutaforma e alleata di Bori Khan.

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Mulan arriva nei cinema italiani il 26 marzo.