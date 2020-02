Top Gun: Maverick - nuovo spot tv "Super Bowl 2020"

Di Pietro Ferraro lunedì 3 febbraio 2020

Tom Cruise torna nei panni del pilota Maverick nel sequel "Top Gun 2".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Paramount in occasione del Super Bowl 2020 ha reso disponibile un nuovissimo spot TV per Top Gun: Maverick in uscita nei cinema americani il 26 giugno 2020.

Dopo più di trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è nel posto a cui appartiene, spingendosi al limite come coraggioso pilota collaudatore e schivando l'avanzamento di grado che lo avrebbe messo a terra. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati del Top Gun per una missione specializzata che cui nessun pilota vivente ha mai affrontato, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome da battaglia: "Rooster", il figlio del defunto amico e co-pilota di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw alias "Goose". Affrontando un futuro incerto e confrontandosi con i fantasmi del suo passato, Maverick è coinvolto in uno scontro con le sue paure più profonde, che culminano in una missione che richiede il massimo sacrificio da parte di coloro che saranno scelti per volare.

Il cast del film è completato da Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer, che torna come "Iceman". "Top Gun: Maverick" è diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy), che ha diretto Cruise in Oblivion, da una sceneggiatura di Peter Craig, Justin Marks, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, quest'ultimo ha diretto Cruise un Jack Reacher - La prova decisiva e due film di Mission: Impossible: "Rogue Nation" e "Fallout".