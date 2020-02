Minions 2 - spot tv "Super Bowl 2020" e primo poster del prequel "The Rise of Gru"

Di Pietro Ferraro lunedì 3 febbraio 2020

I Minions tornano al cinema il 27 agosto 2020 con una storia di origine per il mancato supercattivo Gru.

Con un titolo che fa il verso all'Episodio IX di Star Wars, dal Super Bowl 2020 arriva un nuovo spot tv di Minions: The The Rise of Gru, il prequel che racconta la gioventù di Gru in uscita nei cinema italiani dal 27 agosto 2020.

Minions 2 arriva la storia non raccontata del sogno di un dodicenne di diventare il più grande supercattivo del mondo. Brulicante di umorismo sovversivo caratteristico di Illumination, raffinatezza della cultura pop, emozione sincera, sensibilità musicale audace e azione esagerata, Minions: The Rise of Gru è guidato dai creatori originali del franchise. Il film è prodotto dal visionario fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud ed è diretto dal regista del franchise Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I coregisti sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets 2).

Il cast di voci originali include Steve Carell, Russell Brand, Kevin Hart, Margot Robbie e Dave Bautista.

"The Rise of Gru" si pone tra gli eventi del prequel Minions e la trilogia di film dedicati a Gru. Il film "in solitaria" dei Minions ha superato il miliardo di dollari d'incasso nel mondo mentre la trilogia di Gru ha incassato complessivamente oltre 3 miliardi.