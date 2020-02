No Time To Die: nuovo spot tv "Super Bowl 2020"

Di Pietro Ferraro lunedì 3 febbraio 2020

Daniel Craig torna nei panni dell'iconico agente segreto 007 nel nel ventinciquesimo film della saga di James Bond - Al cinema dal 9 aprile 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il 25° film di James Bond approda al Super Bowl 2020 con un nuovissimo spot tv. Il film arriva dopo Spectre che non ha convinto quanto Skyfall, ma si è dimostrato una spanna sopra Quantum of Solace, il capitolo meno convincente degli 007 con Daniel Craig.

In No Time To Die, titolo ufficiale di quello che sarà l'ultimo film di Craig nei panni di Bond. L'iconico agente segreto dell'MI6 con licenza di uccidere ha lasciato il servizio attivo e si è trasferito nella paradisiaca Giamaica, ma la pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito (David Dencik) si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso malvagio di nome Safin armato di una pericolosa nuova tecnologia. Il "Safin" in questione è Rami Malek protagonista della serie tv Mr. Robot e Premio Oscar per il ruolo di Freddy Mercury nel biopic campione d'incassi Bohemian Rhapsody.

Il cast del film vede vede il ritorno di Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Christoph Waltz nei panni di Blofeld, Rory Kinnear e Ben Whishaw a cui si uniscono i nuovi arrivati del franchise: Lashana Lynch (che presumibilmente nel film assumerà il ruolo di 007), David Dencik e Ana de Armas. "No Time to Die" è diretto da Cary Fukunaga e scritto da Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis & Robert Wade e Scott Z. Burns. Il film arriva nei cinema italiani il 9 aprile 2020.