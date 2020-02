Joker torna nelle sale italiane il 6 febbraio

Di Antonio M. Abate lunedì 3 febbraio 2020

Joker si appresta a vivere una seconda vita in sala, dove torna questo giovedì

Ringalluzzita dai tre BAFTA, altro appuntamento che, al netto di sempre possibili stravolgimenti, spiana la strada agli Oscar, Warner Bros. Italia ha deciso di rimettere in circolazione Joker. Da questo giovedì, 6 febbraio, il film di Todd Phillips torna nelle nostre sale; appena qualche giorno dopo, domenica notte, si terrà appunto la serata degli Oscar. Da notare che il ritorno al cinema coincide con l'uscita in home video del film, in Blu-Ray 4K, Blu-Ray e DVD.

BAFTA 2020, i vincitori: trionfa 1917 di Sam Mendes Candidato a 10 Bafta, The Irishman di Martin Scorsese non ne ha vinto neanche uno. Mossa per certi aspetti telefonata, per quello che è stato ed è tutt'ora il film più importante che Warner ha tra le mani, su cui non a caso ha scommesso molto, lavorandoci di conseguenza. Ed è senz'altro una bella cosa tentare d'invogliare lo spettatore a recarsi in sala, partecipare ad una di quelle esperienze collettive che, piaccia o meno, si ricorderanno.

Come già accennato, Joker è tornato dai BAFTA, gli Oscar britannici, meno leggero di tre premi, ossia Miglior Attore Protagonista a Joaquin Phoenix, Miglior colonna sonora a Hildur Guðnadóttir e Miglior casting a Shayna Markowitz. Insomma, è difficile immaginare che domenica notte Phoenix possa non centrare la statuetta più ambita, salvo davvero soprese che a posteriori sarebbe arduo spiegarsi.

Insomma, sebbene non sia detta l'ultima, Joker magari non avrà grandi chance in ottica Miglior film, ma non si può certo dire che la tradizione delle grandi produzioni americane alla Mostra di Venezia sia venuta meno. Anche il film di Phillips ha infatti cominciato la propria corsa da lì; ed ecco cosa ne scrivemmo dal Lido mesi fa, chiosando la nostra recensione.