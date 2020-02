Rick Moranis torna al cinema?

Di Pietro Ferraro martedì 4 febbraio 2020

Rick Moranis potrebbe tornare a recitare in un film Disney a 22 anni da "Tesoro, ci siamo ristretti anche noi".

Rick Moranis meglio noto come Louis Tully aka il Mastro di Chiavi del film Ghostbusters, secondo un recente rumor riportato dal sito ComicBook sembra sia in trattative per tornare sul grande schermo da cui manca da 22 anni.

Dopo aver rifiutato un cameo nel reboot "Ghostbusters" e nel sequel Ghostbusters: Legacy in arrivo nei cinema quest'anno, Moranis potrebbe tornare, e il condizionale è d'obbligo, nei panni di Wayne Szalinski, l'eccentrico inventore protagonista di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi nel reboot Shrunk attualmente in sviluppo alla Disney e con protagonista Josh Gad nei panni del figlio di Wayne.

A seguire una trama non ufficiale di Shrunk proveniente da una fonte interna alla Disney in cui viene raccontato il ritorno di Wayne.

Conscio che i legami familiari si sono indeboliti nel tempo causando una paura nel confrontarsi con chiunque, ha armeggiato da solo nella sua soffitta per decenni, affrontando il dolore causatogli dalla perdita di sua moglie. Quando lo incontriamo per la prima volta, si è accidentalmente ristretto e sta volando in giro su un drone rimpicciolito - apparentemente perso in un continuo armeggiare e sperimentare che spesso mette a rischio se stesso e la sua famiglia. In seguito rivela di essersi chiuso al mondo per cercare di inventare una soluzione per aiutare a ridurre il cancro di Diane, ma ha avuto difficoltà a farcela quando il tempo a disposizione è finito. La sua colpa e la sua vergogna sono palpabili. Attraverso la crisi dei bambini che si restringono, emerge la verità e i legami iniziano a rinsaldarsi tra lui e i suoi figli.

Rick Moranis ha recitato in una manciata di classici anni ottanta che lo hanno reso moto popolare, oltre a Ghostbusters che lo ha lanciato e la trilogia di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, l'attore è apparso anche in Balle spaziali, La piccola bottega degli orrori e nella commedia per famiglie Parenti, amici e tanti guai.

Moranis dopo il suo ultimo ruolo nel sequel Tesoro, ci siamo ristretti anche noi ha continuato a collaborare con Disney in veste di doppiatore nei film d'animazione Koda, fratello orso e Koda, fratello orso 2.