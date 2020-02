Disney + pubblica un video con gli "easter egg" più difficili da scovare nei film Pixar

Di Pietro Ferraro martedì 4 febbraio 2020

Un nuovo video di "easter egg" per celebrare i 34 anni di Pixar Animation Studios.

Pixar Animation Studios compie quest'anno il suo 34° compleanno e per celebrare l'anniversario della sua nascita, l'account Twitter di Disney + ha condiviso un video di una serie di "easter egg" di Pixar davvero difficili da notare.

Il video si apre con un ragazzino che in Coco porta un paio di scarpe a tema Cars e prosegue con un autista di un furgone che porta sulla mano un cerotto Cars in Alla ricerca di Dory e prosegue con tanti altri riferimentt che includono anche alcuni classi come il camion Pizza Planet in A Bug's Life o il cartello del ristorante Gusteau di Ratatouille visti nei film di Cars.

Pixar è anche nota per il misterioso codice "A113" apparso in molti dei film Disney-Pixar, ma anche in serie tv come I Simpson e American Dade poi ampliatosi con apparizioni in film come Hunger Games - La ragazza di fuoco, The Avengers e Star Wars: La minaccia fantasma. A113 si riferisce al numero di un'aula sita presso il California Institute of Arts. Era l'aula per il primo anno di graphic design e character animation, dove molti degli animatori della Pixar e Disney e di molti altri studios hanno imparato il loro mestiere.

I prossimi film Pixar in programma sono il fantasy Onward - Oltre la magia nei cinema il 5 marzo 2020 e Soul nei cinema il 19 giugno 2020.

The attention to detail here is INCREDIBLE. We have no choice but to stan—and stream—@Pixar! Happy Anniversary to the iconic studio. pic.twitter.com/Ovj8f3mWSL — Disney+ (@disneyplus) February 3, 2020

Fonte: ComicBook