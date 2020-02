Ace Ventura - L'acchiappanimali: nuova action figure NECA di Jim Carrey

Di Pietro Ferraro martedì 4 febbraio 2020

Neca dedica una nuova speciale action figure al detective Ace Ventura di Jim Carrey.

Jim Carrey che il prossimo 13 febbraio approderà nei cinema italiani come il malvagio Dr. Robotnik del live-action Sonic - Il film, ha lanciato la sua carriera nel lontano 1994 con la commedia demenziale Ace Ventura - L'acchiappanimali che lo ha visto nei panni di un detective specializzato in animali che indaga sul rapimento di Fiocco di Neve, il delfino mascotte dei Miami Dolphins rapito da un ex giocatore di football mentalmente instabile che nel frattempo, in cerca di vendetta, ha cambiato sesso e orchestrato il rapimento della mascotte.

La performance spassosa e volutamente sovraccarica di Carrey non venne apprezzata dalla critica che come al solito non comprese appieno il talento indiscutibile dell'attore che da quel film lanciò INVECE la sua carriera inanellando negli anni novAnta una serie di performance particolarmente azzeccate che hanno incluso LO Stanley Ipkiss e il suo folle alter ego di The Mask - Da zero a mito, il Lloyd Christmas di Scemo & più scemo, l'Enigmista di Batman Forever, ancora il detective Ventura nello spassoso sequel Ace Ventura - Missione Africa, l'instabile uomo del cavo Chip nella black comedy Il rompiscatole, il ciarliero avvocato Fletcher Reede di Bugiardo bugiardo per culminare in due delle migliori interpretazioni di sempre di Carrey: l'ignaro protagonista di reality show Truman Burbank in The Truman Show e il comico Andy Kaufman nel film biografico Man on the Moon. Ricordiamo che questa escalation è partita da un Razzie Award ricevuto da Carrey come peggior nuova star, tanto per rendersi di quanto effettivo valore e riscontro abbiano questo pseudo-premi. Personalmente avrei preferito un terzo film di Ace Ventura piuttosto che un sequel di Scemo & + scemo 2, un sequel fuori tempo massimo che tra l'altro non è stato accolto bene neanche dai fan dell'originale.

Per i fan di Jim Carrey che sono anche collezionisti di action figure, NECA ha lanciato una nuova action figuta ispirata all'originale Ace Ventura - L'acchiappanimali che ritrae Jim Carrey in tutù mentre indaga "sotto copertura" nell'ospedale psichiatrico di Shady Acres. La figure di Carrey alta circa 20 centimetri è realizzata con abiti in tessuto e come accessori include Wiggles lo Yorkshire Terrier al centro di uno dei casi di Ventura e una testa intercambiabile che oltre alla bizzarra pettinatura sfoggiata da Carrey nel film presenta una seconda esilarante espressione del volto dell'attore.

La nuova action figure "Pet Detective Ace Ventura Shady Acres" è disponibile in preordine QUI.