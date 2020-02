Faithfull, Ian Bonhôte dirigerà il biopic interpretato da Lucy Boynton

Di Federico Boni martedì 4 febbraio 2020

L'attrice di Bohemian Rhapsody sarà Marianne Faithfull in sala.

L'annunciato biopic su Marianne Faithfull, oggi 73enne icona della musica britannica, ha trovato il suo regista, ovvero Ian Bonhôte, regista britannico nominato ai Bafta per il documentario Alexander McQueen - Il genio della moda.

Lucy Boynton, 26enne diventata celebre grazie al personaggio di Mary Austin nel film biografico Bohemian Rhapsody, in cui ha conosciuto l'attuale fidanzato Rami Malek, interpreterà la Faithfull, mentre è aperta la caccia a colui che indosserà gli abiti di Mick Jagger. Via alle riprese in autunno.

Altitude ha acquisito i diritti di vendita in tutto il mondo del film. "Sono lieta che la mia storia sia finalmente realizzata con la squadra dei miei sogni, che comprende Lucy, Julia e Ian", ha dichiarato la Faithfull, riferendosi anche alla produttrice Julia Taylor-Stanley della Artemis Films. "Mi sono innamorata di questo progetto nel momento in cui l'ho letto, quindi non potrei essere più elettrizzata dal partecipare alla storia di Marianne sia come attrice che, per la prima volta, come produttrice esecutiva", ha aggiunto la Boynton. "Non vedo davvero l'ora di iniziare".

Ambientato nella Londra della metà degli anni '60, Faithfull seguirà l'ascesa di una giovanissima Marianne, passata dalla celebrità alla tossicodipendenza per le strade di Soho, per poi rialzarsi e ricominciare a fare musica.

Fonte: HollywoodReporter