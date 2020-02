Berlino 2020, Luca Marinelli nella giuria guidata da Jeremy Irons

Di Federico Boni martedì 4 febbraio 2020

L'ultima Coppa Volpi in giuria a Berlino 2020.

Berlino 2020, due film italiani in Concorso Giorgio Diritti e i fratelli D'Innocenzo in Concorso alla Berlinale. Ecco tutti film che si contendono l'Orso d'oro A poco più di due settimane dal via alla 70esima edizione, il Festival di Berlino ha svelato i giurati chiamati ad assegnare l'Orso d'Oro del 2020.

Al fianco di Jeremy Irons, presidente, troveremo la nominata agli Oscar Bérénice Bejo, la produttrice tedesca Bettina Brokemper, la regista, sceneggiatrice e produttrice palestinese Annemarie Jacir, il regista, sceneggiatore, produttore, montatore e critico brasiliano Kleber Mendonça Filho, il premio Oscar Kenneth Lonergan e il nostro Luca Marinelli, che da tempo vive in Germania insieme alla moglie Alissa Jung, attrice e pittrice tedesca conosciuta sul set della fiction Maria di Nazaret.

Marinelli sarà la quota 'azzurra' voluta dal neo direttore Carlo Chatrian, torinese ex direttore di Locarno da quest'anno a Berlino. My Salinger Year di Philippe Falardeau inaugurerà il Festival, che l'Italia ha vinto in 10 occasioni. L'ultima nel 2016, con Fuocoammare di Gianfranco Rosi. Due i film italiani in Concorso in questo 2020, ovvero Favolacce dei D'Innocenzo e Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti.